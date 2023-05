Tuna anuncia mais três reforços para a Série D, incluindo ex-volante do Paysandu

A Tuna Luso está passando por uma grande reformulação no elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Por meio das redes sociais, foram anunciados o lateral-esquerdo Cássio, o atacante Pedrinho e o volante Willyam, ex-Paysandu.

Cássio, o lateral-esquerdo de 28 anos, chega à Águia do Souza após defender a camisa do Castanhal no Campeonato Paraense 2023. Natural de Porto Alegre (RS), o jogador tem contrato válido com a Tuna até o fim da temporada, e já passou por clubes como Uberlândia-MG, Cruzeiro-RS, Camboriú e URT-MG.

O atacante Pedrinho, de 27 anos, está de volta à Tuna pela terceira vez, após ter disputado o Parazão com o Caeté. Ele também já defendeu outros clubes paraenses como Grêmio Carajás, Carajás e Castanhal.

Já o volante Willyam Maranhão, de 25 anos, é cria das categorias de base do Paysandu e estava disputando o Campeonato Paranaense 2023 com o Rio Branco-PR. Além deste, ele também passou pelo Aparecidense-GO, Vilaverdense-POR, Imperatriz-MA e Rio Claro-SP.

Antes destes, na última segunda-feira (1), a Tuna também anunciou outros três reforços: o zagueiro Yan, o volante Samuel e o meia Raílson, trio que já foi integrado à equipe cruz-maltina.

O time está no Grupo 1 da Série D do Brasileirão e estreia contra o Trem-AP, fora de casa, em data a ser confirmada pela CBF. O grupo ainda conta com Águia de Marabá, Humaitá, Nacional-AM, Princesa do Solimões, São Francisco-AC e São Raimundo-RR.