Novo técnico da Tuna Luso avalia estreia na Série D diante do Trem-AP; veja

Depois de ser eliminada na fase final do Campeonato Paraense, a Tuna Luso segue empregando esforços na preparação do elenco que entra na Série D na próxima sexta-feira (5), diante do Trem-AP, em partida marcada para o estádio Zerão, na capital amapaense. Junto aos tunantes, estão no grupo 1 da Série D Humaitá, Nacional-AM, Princesa do Solimões, São Francisco-AC, São Raimundo-RR, Trem e Águia de Marabá.

Nesta terça (2), o time participou de um jogo treino contra o Vila Rica, vencido por 3 a 2, no estádio Francisco Vasques, o Souza. De técnico novo, a Águia Guerreira quer fazer bonito na Série D, para apagar a má impressão da edição passada, onde o time foi apenas o 53º colocado entre os 64 clubes participantes. Este ano, a empreitada ficará à cargo do técnico Júlio César Nunes, anunciado na semana passada pela diretoria do clube.

Sobre a entrada do time na competição nacional, o novo técnico vem esperançoso, diante da grande reformulação que o clube passa em seu departamento de futebol. "A gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é de troca de treinador, mas agora é página virada. Temos uma reformulação, uma linha de trabalho. Mudou também a diretoria. Então a gente vem pra ter essa mudança de linha, reformulando elenco, trazendo jogadores competitivos, que a gente conhece", acredita.

Júlio César veio para substituir Josué Teixeira, que conduziu o grupo durante o Parazão, mas deixou o barco na reta final, com o time sob comando interino. De acordo com as perspectivas do comandante, o elenco luso deve entrar em ritmo de jogo ainda no início da competição.

"Vamos montar um time com a cara da competição, aprendendo com os últimos trabalhos. Acho que o time vai ter uma crescente e o ápice será lá pela terceira ou quarta rodada. Sempre, quando se tem uma reformulação de jogadores, se demora pra ter um desenho, uma equipe coesa, mas vai acontecer porque todos estão comprando a ideia", ressalta.

Uma das peças que estão garantidas no time é o meia Lukinhas, que espera fazer uma boa competição. "Meu retorno eu vejo com bons olhos. A expectativa é a melhor possível. Estamos trabalhando forte durante a semana para conseguir o resultado já no primeiro jogo. Isso é importante para a melhora do time e para o entrosamento com o trabalho do professor", encerra. Além dele, a Águia do Souza oficializou as renovações do lateral-esquerdo/zagueiro Marlon, ex-Remo, além do atacante Paulo Rangel, ex-Paysandu.