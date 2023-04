Com quatro técnicos em quatro meses, Tuna fecha com novo treinador para a Série D

A Tuna já possui um novo técnico para a disputa da Série d do Campeonato Brasileiro. Após demissão do treinador Pedro Paulo, depois da eliminação no Parazão para o Paysandu, a diretoria da Lusa anunciou nesta quarta-feira (26), a contratação do comandante Júlio César Nunes, para a sequência da temporada na Vila Olímpica.

Júlio César Nunes, de 38 anos é rodado no futebol do sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul (RS). O novo comandante da Águia do Souza teve passagens pelo Esportivo-RS, União Frederiquense-RS, PRS FC, Glória-RS, Passo Fundo-RS, além de Hercílio Dias-SC, União Rondonópolis-MT, além do Moto Club-MA e neste ano treinou o Joinville-SC.

A Lusa tenta montar um elenco para a disputa da Série D, após um Campeonato Paraense complicado, em que a equipe cruzmaltina brigou para não ser rebaixada para a Segundinha, mas acabou classificada para a próxima fase na última rodada.

As dificuldades no futebol da Tuna é uma realidade. Pouco investimento, jogadores da base compondo boa parte do elenco e a troca de treinadores constantes, marcou a Lusa nesses quatro primeiros meses da temporada. Nesse período passaram pelo comando técnico da Águia do Souza Josué Teixeira, Rodrigo Reis, Pedro Paulo e agora Júlio Cesar Nunes.

O clube cruzmaltino precisa subir para a Série C, se quiser ter calendário nacional em 2024. A Tuna está no grupo A da Série D ao lado de Humaitá-AC, Nacional-AM, Princesa do Solimões-AM, São Francisco-AC, São Raimundo-RR, Trem-AP e Águia de Marabá. A estreia da Lusa na competição será no dia 6 de maio, contra o Trem-AP, em Macapá (AP).