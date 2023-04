Tuna demite técnico Pedro Paulo após quatro partidas no comando da Águia

Pedro Paulo não é mais técnico da Tuna. O profissional, de 45 anos, foi desligado da Águia do Souza na tarde desta segunda-feira (24), dias depois da eliminação cruzmaltina no Parazão. A Lusa ainda não anunciou o substituto para o cargo.

"A Tuna Luso Brasileira informa que o Treinador Pedro Paulo não comanda mais o elenco profissional, a Diretoria do clube expressa sua gratidão pelo excelente trabalho executado, deixando o sentimento de dever cumprido, a Desejamos sorte em sua jornada", disse a Tuna por meio de uma nota, divulgada nas redes sociais na Lusa.

Pedro Paulo teve uma passagem relâmpago no comando da Tuna. O treinador assumiu a equipe depois que o técnico Josué Teixeira se demitiu, na sexta rodada do estadual. O ex-jogador, que estava na posição de auxiliar, foi efetivado como técnico.

Pedro Paulo esteve no comando da Águia apenas por quatro partidas. As duas primeiras foram ainda pela primeira fase do estadual, quando o técnico conseguiu safar a Lusa do rebaixamento e classificar a equipe aos mata-matas do torneio. As duas últimas já foram pelas quartas de final do estadual, contra o Paysandu, quando a Gloriosa acabou eliminada.

No total, Pedro Paulo acumulou uma vitória, um empate e duas derrotas diante da Águia do Souza.

Calendário

Vale lembrar que a Tuna ainda tem calendário de jogos para o segundo semestre de 2023. Devido a boa colocação no estadual do ano passado, a Lusa disputará a Série D do Brasileirão a partir do mês que vem.