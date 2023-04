Tuna Luso: conquista da Taça de Prata completa 38 anos com comemoração neste sábado, no Souza

A primeira conquista nacional de um clube de futebol paraense completa 38 anos no próximo dia 4 de abril. No entanto, engana-se que o detentor da conquista esteja entre a dupla Re-Pa. A extinta Taça de Prata, equivalente à Série B, foi o primeiro título nacional do Pará, em 1985, erguido pela Tuna Luso Brasileira, após a histórica decisão contra o Goytacaz, vencida por 3 a 2. O aniversário da conquista será celebrado neste sábado (31), às 10 da manhã, no Souza, com um amistoso envolvendo os remanescentes da conquista e a Seleção Paraense Master.

A organização do evento está a cargo do ex-meia luso Jorginho de Castro, um dos campeões da então conquista inédita, que só anos depois encontraria título equivalente, com a Série B de 1991, vencida pelo Paysandu. Seis anos antes, no entanto, coube à Tuna levar o nome do Pará ao topo da segunda divisão nacional, fato que foi amplamente comemorado por jogadores e personagens que participaram diretamente da campanha.

"Nós tomamos a frente porque entendemos que foi uma conquista histórica. Então estamos felizes de estar nessa história, de ter conseguido esse feito memorável. Eu fui base disso, cheguei com 13 anos lá. Não vamos deixar passar em branco. Conversamos com a presidente, ela nos cedeu o estádio para fazermos o evento. São 38 anos da conquista da Taça de Prata. A nossa presidente cedeu o espaço, está nos ajudando dentro da possibilidade do clube", explica o ex-jogador.

A programação do evento terá início pontualmente às 10 horas. Os interessados em assistir a partida comemorativa poderão adquirir os ingressos nas bilheterias do Souza, ao custo de um quilo de alimento não perecível. Ao final do jogo, os atletas serão homenageados no centro do gramado, com direito a exibição do troféu e a distribuição de medalhas por parte do clube aos campeões daquele ano. Entre os atletas do time, estão confirmados Jorginho, Ondino, Luiz Carlos do Boné, Paulo Ronaldo, Paulo Guilherme, Thiaguinho, entre outros.

A Taça de Prata conquistada pela Tuna Luso Brasileira. (Arquivo / Tuna Luso)

Já o selecionado master do Pará terá em campo figuras ilustres do futebol paraense, como Vandick, Mesquita, Vélber, Mazinho e Edil. Após a partida, os jogadores e convidados terão uma feijoada nas dependências do clube, para celebrar e relembrar os momentos marcantes que marcaram o auge da Tuna Luso Brasileira. "Ganhamos uma feijoada, uma carne e vamos fazer nossa resenha. Trocar ideia com os amigos das antigas. Convidamos a Seleção Paraense justamente para interagir com os amigos da nossa época. Será um encontro para relembrar e resgatar a história do clube, que é cheia de glórias e isso ninguém pode apagar".

História

A Taça de Prata de 1985 foi disputada por 24 clubes e decidida em um triangular final, com a Tuna Luso, o Goytacaz e o Figueirense. Na primeira fase, a Lusa empatou com o Moto Club em 0 a 0 em São Luiz e venceu por 3 a 0 em Belém. Em seguida, foi a vez do Rio Negro-AM sucumbir por duas vezes e ser derrotado por 1 a 0 e 2 a 1. Na fase seguinte, o adversário foi o Fortaleza. O primeiro jogo, na capital cearense, terminou empatado em 0 a 0, enquanto a volta teve um massacre luso por 5 a 1.

Já na fase final, a Tuna entrou invicta e perdeu apenas uma partida, para o Figueirense, por 3 a 2, em Florianópolis, depois de ter vencido o Goytacaz e o próprio Figueira. A decisão foi em Campos-RJ, na casa do adversário, mas isso não impediu que a estrela da Tuna brilhasse e o resultado foi um eufórico 3 a 2, confirmando a conquista ao futebol paraense.

O time campeão contava com a seguinte formação: Ocimar; Quaresma, Ronaldo, Paulo Guilherme e Mário Vigia; Edgar, Ondino e Queiroz; Tiago (Puma), Paulo César e Luiz Carlos. O técnico campeão foi José Dutra dos Santos, popularmente conhecido como "Dutra", ídolo azulino em anos anteriores.