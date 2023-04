Com novo técnico e renovações com ex-Remo e ex-Paysandu, Tuna segue preparação para a Série D

A Tuna segue trabalhando para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, que será no dia 6 de maio, contra o Trem-AP, em Macapá (AP). A Lusa recebeu o novo técnico Júlio César Nunes, que foi oficializado nessa semana e já treina o elenco cruzmaltino, que contará com dois jogadores experientes para a disputa da Série D.

A Águia do Souza oficializou as renovações do lateral-esquerdo/zagueiro Marlon, ex-Remo, além do atacante Paulo Rangel, ex-Paysandu. A Lusa informou a renovação do centroavante nas redes sociais e o jogador, de 38 anos, falou da expectativa de voltar a jogar o Brasileiro pela Tuna.

“O contrato está renovado para a disputa que vai iniciar. Estou muito motivado e confiante para conseguir o tão sonhado acesso à Série C”, disse.

Já o defensor Marlon teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e irá permanecer para o Brasileiro. O jogador de 37 anos retornou à Lusa, clube que defendeu no início da carreira para jogar o Parazão deste ano e ajudar o clube cruzmaltino a se livrar do rebaixamento. Nesta passagem no estadual, Marlon realizou quatro partidas.

A Lusa quase foi rebaixada este ano no Parazão e escapou da degola na última rodada, mesmo assim ainda conseguiu a classificação para as quartas de finais, mas foi eliminada pelo Paysandu. Caso a Tuna queira ter um calendário nacional na temporada de 2024, a Águia Guerreira terá que conquistar o acesso à Série C, caso contrário, o ano da cruzdemalta paraense será apenas o estadual.