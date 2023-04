Com Tuna e Águia de Marabá, CBF divulga tabela detalhada da Série D; veja os confrontos

A Série D do Campeonato Brasileiro teve sua tabela detalhada divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Pará terá o Águia de Marabá e a Tuna Luso Brasileira como representantes na competição nacional e os clubes já conhecem data da estreia, horário e local das estreias.

Águia de Marabá e Tuna Luso estão no grupo 1 da Série D, ao lado do Humaitá-AC, Nacional-AM, Princesa do Solimões-AM, São Francisco-AC, São Raimundo-RR e Trêm-AP. A Tuna estreia jogando fora de casa, contra o Trem-AP, ´no dia 6 de maio, às 16h, no Estádio Zerão, em Macapá (AP). Já o Azulão encara o Princesa do Solimões-AM, em casa, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), no dia 7 de maio, às 16h.

A CBF detalhou apenas as sete primeiras rodadas do campeonato Brasileiro da Série D, restando o divulgar o segundo turno inteiro. Os quatro primeiros colocados do grupo se classificam para a segunda fase da competição, que será disputada em mata-mata até final.

Confira as datas, horários e locais dos clubes paraenses nas sete primeiras rodadas do grupo 1 da Série D do Brasileirão.

1ª Rodada

06.05 - Trem-AP x Tuna Luso - Estádio Zerão - 16h

07.05 - Águia de Marabá x Princesa do Solimões-AM - Estádio Zinho Oliveira - 16h

2ª Rodada

13.05 - São Raimundo-RR x Águia de Marabá - Estádio Canarinho - 17h

14.05 - Tuna Luso x Nacional-AM - Estádio Francisco Vasques - 15h

3ª Rodada

21.05 - Águia de Marabá x Humaitá-AC - Estádio Zinho Oliveira - 16h

21.05 - São Francisco-AC x Tuna Luso - a definir - 18h

4ª Rodada

27.05 - Humaitá-AC x Tuna Luso - a definir - 18h

28.05 - Águia de Marabá x São Francisco-AC - Estádio Zinho Oliveira - 16h

5ª Rodada

04.06 - Tuna Luso x Águia de Marabá - Estádio Francisco Vasques – 15h

6ª Rodada

07.06 - Águia de Marabá x Nacional-AM - Estádio Zinho Oliveira - 20h

07.06 - São Raimundo-RR x Tuna Luso - Estádio Canarinho - 20h

7ª Rodada

11.06 - Tuna Luso x Princesa do Solimões - Estádio Francisco Vasques - 16h

11.06 - Trem-AP x Águia de Marabá - Estádio Zerão - 16h