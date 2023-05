Trio de reforços é anunciado pela Tuna dias antes da estreia da equipe na Série D do Brasileirão

A Tuna Luso anunciou mais três reforços para a disputa da Série D do Brasileirão 2023. Na última segunda (1º) foram oficializadas as contratações do zagueiro Yan, o volante Samuel e o meia Raílson. O trio já foi integrado ao elenco cruzmaltino.

Yan, de 28 anos, retorna à Lusa pela segunda vez. O zagueiro, revelado pelo Remo, passou por clubes como Paragominas, Ypiranga-AP, Carajás, Paysandu, URT, Trem-AP e Sport Belém. Ele estava disputando o Parazão pelo Bragantino-PA.

Samuel, de 28 anos, também retorna à Tuna para sua segunda passagem pelo clube. Revelado pela Desportiva Paraense, o volante tem experiência em clubes como Paysandu, Remo, Águia de Marabá, Sport Belém, Castanhal, Caeté e Sport Real. Na última temporada, disputou o estadual pelo São Francisco-PA.

Já Raílson, de 31 anos, chega para sua primeira experiência com a camisa cruzmaltina. Com passagens pelo time B do Palmeiras, o meia tem ampla rodagem no futebol amazonense, como Penarol, Nacional, Fast Club, São Raimundo e Iranduba. No Pará, jogou por Carajás e pelo Independente de Tucuruí, seu último clube.

A Tuna Luso está no Grupo 1 da Série D e fará sua estreia contra o Trem-AP, fora de casa. A data da partida ainda será confirmada pela CBF. Além disso, a chave ainda conta com Águia de Marabá, Humaitá, Nacional-AM, Princesa do Solimões, São Francisco-AC e São Raimundo-RR.