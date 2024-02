Águia de Marabá recebe o Caeté sonhando com a parte de cima da tabela do Parazão

Águia de Marabá e Caeté abrem a 6ª rodada do Parazão 2024 em partida que será realizada nesta sexta-feira (16), no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O jogo está marcado para começar às 20h. O Azulão está reagindo e vem da sua primeira vitória na competição, enquanto o Caeté faz campanha sólida e busca se manter próximo ao topo da tabela.

Faltando três rodadas para o fim da primeira fase, os dois times correm contra o tempo para reunir os pontos necessários à permanência na elite. O Caeté, neste aspecto, está mais confortável, com oito pontos, na quarta posição. Na prática, a pontuação já garante o time em 2025, e apenas um, a julgar pelos últimos três anos, assegura a classificação à próxima fase.

E para o duelo, o Guerreiro Caeteuara vem embalado após a vitória sobre o Castanhal, sob o comando do técnico Arthur Oliveira. A montagem dos titulares deve obedecer o duelo passado, com João Vitor e Jorge Pet no ataque, o último sendo o artilheiro do time na competição, com dois gols. Por outro lado, o Azulão quer vencer para embalar, após vencer o São Francisco por 1 a 0, assegurando o primeiro triunfo no estadual.

Com o resultado, o Águia chegou aos 6 pontos, na 7ª colocação. Para este confronto, o time dirigido pelo técnico Mathaus Sodré pode ter uma estreia de peso, caso o atacante Leandro Carvalho seja escalado. Com a troca de treinador e a chegada do avançado, o time espera responder em campo as cobranças que vêm sofrendo da torcida por resultados mais condizentes com a estatura do atual Campeão Paraense.