Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes treina com elenco principal do Barcelona

O primogênito de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, de 19 anos, treinou com o elenco principal do Barcelona na última quarta-feira (20). O jogador integra a categoria juvenil A do clube e, na oportunidade, se juntou para as atividades dos profissionais, supervisionado pelo técnico Xavi.

Os atletas da base do clube catalão já completaram os devidos treinos devido à data Fifa. Grande parte dos jogadores do elenco profissional do "Barça" também já estão com as respectivas seleções para a disputa de amistosos no próximo final de semana.

Diferente do pai, o atacante canhoto que atua na ponta direita chegou ao Barcelona no começo de 2023 e está no último ano na categoria. Na reta final, os times disputam a Divisão de Honra, principal competição de base da Espanha.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona não espera que o garoto tenha a "mesma magia de seu pai nem um nível especialmente alto". João, no entanto, vem cumprindo bem sua função na categoria e evoluindo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)

