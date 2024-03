Caso Daniel Alves: Advogada revela que vítima está 'desesperada' com decisão da Justiça

O ex-jogador Daniel Alves teve o pedido de liberdade provisória acatado pela Justiça espanhola após ser condenado por estupro contra uma mulher em uma boate de Barcelona, no dia 31 de dezembro de 2022. Depois da decisão, Ester García, advogada da vítima, falou sobre o caso e revelou que a cliente está indignada e desesperada com a situação.

"Ela está muito indignada, muito desesperada e muito frustrada, como eu. Não encontro explicação jurídica para esta resolução. Ela sente que acreditaram nela, mas desde ontem sente que todo seu esforço não serviu para nada", declarou a advogada em entrevista ao canal "Telecinco".

Além disso, para o canal "TV3", Ester García afirmou que ainda há risco de que o brasileiro fuja do país europeu, mesmo sem o passaporte, confiscado pela Justiça. A advogada da vítima apontou que o jogador tem recursos para deixar a Espanha sem o documento.

"O Brasil não tem extradição e aqui está o grande risco. Ele não tem passaporte, mas tem potencial econômico suficiente para viajar sem passaporte. Insisto nisso: é uma pessoa que tem um entorno que nenhum cidadão comum tem. Não sei (como conseguiria fugir), um avião particular... Não vou dar ideias, mas poderia ir de carro a um outro país e então pegar um avião", disse Ester García.

Entenda o caso

Após 14 meses de prisão preventiva, o ex-jogador de futebol Daniel Alves recebeu a liberdade provisoria após decisão do Tribunal de Justiça Espanhol. O brasileiro terá de pagar uma fiança de 1 milhão de euros, mais de R$ 5, 4 milhões. Além disso, o ex-lateral da Seleção Brasil não pode chegar perto da vítima e deve manter uma distância de no mínimo 1km.

Por conta de uma disputa judicial com a ex-esposa, Dinorah Santana, Daniel Alves está com as contas bloqueadas. Já na Espanha, os recursos foram bloqueados desde o início das investigações do caso de violência sexual. Com isso, a pai de Neymar, Neymar Santos, pagou a primeira multa estipulada pela Justiça, de 150 mil euros, e, segundo o jornal "La Vanguardia", o brasileiro deve recorrer novamente aos amigos para pagar a fiança.

Assim, o ex-jogador ficará em liberdade até que todos os recursos do caso sejam julgados. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por violentar uma mulher em uma boate de Barcelona, no final de 2022.