Filho de LeBron James sofre parada cardíaca durante treino

Bronny James, filho do astro LeBron, sofreu uma parada cardíaca durante um treino na universidade, nesta segunda-feira (24). O jovem de 18 anos foi encaminhado ao hospital após ser encontrado inconsciente e está em condições estáveis.

VEJA MAIS

“Ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram atendê-lo e levá-lo ao hospital. Ele, agora, está em condições estáveis e não está mais na UTI. Nós pedimos respeito e privacidade para a família James e vamos atualizar quando tivermos mais informações”, relatou um porta-voz da família.

Segundo o ‘TMZ’, uma ligação foi feita às 9h26 desta segunda-feira, direto do USC’s Galen Center, local onde o USC Trojans, time de Bronny, joga e treina.

Com apenas 18 anos, o garoto é cotado para participar do Draft de 2024, principal evento de recrutamento da NBA. Após se formar na Sierra Canyon High School, Bronny James fechou acordo com a Universidade do Sul da Califórnia, onde defenderá o USC Trojans na próxima temporada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)