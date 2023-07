Jogador de 10 anos se destaca no basquete e impressiona Gabe Vincent, do Lakers; vídeo

O jovem Kameron Potts, de apenas 10 anos, vem ganhando destaque pelo desempenho no basquete em torneios infantis na Califórnia. Vídeos do atleta, com dribles e arremessos de longe, viralizaram nas redes sociais, chamando atenção de Gabe Vincent, armador do Lakers, que foi pessoalmente assistir a uma partida da equipe em que o garoto joga.

VEJA MAIS

Os vídeos publicados desde o início do ano nas redes sociais, administrada pelos pais de Potts, acumulam comentários com elogios pelas habilidades mostradas pelo garoto desde muito cedo.

Atualmente, Kamerom joga no Team Arsenal, em Oakland, e é armador, assim como Vincent. Segundo especialistas em basquete, se o garoto continuar evoluindo no esporte, é provável que se torne elegível para o draft da NBA daqui a sete anos, em 2031.