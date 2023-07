Quantas rodadas no draft da MLB? Entenda as diferenças para NFL e NBA

A temporada de recrutamento de jovens atletas continua nos esportes americanos. No próximo domingo (16), às 20h, horário de Brasília, ocorre o Draft da Major League Baseball (MLB), a liga de beisebol dos Estados Unidos. As 30 equipes selecionam em várias rodadas jovens promessas das universidades do país, em um processo semelhante ao da NBA e da NFL.

Pensando nisso, a equipe de O Liberal traz alguns detalhes importantes para que você conheça o funcionamento do processo de escolha.

Menos badalado

Ao contrário do que ocorre no futebol americano e no basquete, onde os principais jovens são desejados pelas franquias, com potencial de uma melhora significativa na qualidade de suas equipes, na MLB, o draft tem um peso menor.

Formato

Ainda assim, a estrutura básica do Draft no beisebol lembra o da NBA. As seis primeiras escolhas são sorteados, sendo que os times de pior campanha na temporada anterior tem mais chances de ter as melhores escolhas. A partir da sétima escolha, segue a ordem da classificação da temporada regular do ano passado.

Diferenças NBA e NFL

Uma das principais diferenças do Draft da MLB para os da NBA e NFL é que não é permitido fazer trocas por essas escolhas. Além disso, ao final da primeira e da segunda rodada, alguns times têm escolhas extras. Elas são dadas pela liga para compensar franquias de menor mercado ou time que perderam algum jogador de destaque por ter virado agente livre.

Outra diferença é que na NBA e na NFL, os jogadores se inscrevem para o Draft. Na MLB não é necessário. Os times podem escolher qualquer jovem que esteja saindo ensino do ensino médio ou que esteja no dois últimos anos da faculdade. Com isso, acontece de alguns jovens não aceitar o recrutamento para tentar a sorte em outra modalidade ou prefere terminar a faculdade primeiro.

Haja rodada...

Se na NBA são apenas duas rodadas e na NFL sete, a MLB realiza 20 rodadas no Draft. Aliás, o número já foi reduzido após a pandemia, já que o regulamento prevê 40 rodadas. Até 2017, sequer havia limite de escolhas.

Confira a ordem de seleção da primeira rodada do Draft da MLB

1) Pittsburgh Pirates

2) Texas Rangers

3) Detroit Tigers

4) Boston Red Sox

5) Baltimore Orioles

6) Arizona Diamondbacks

7) Kansas City Royals

8) Colorado Rockies

9) Los Angeles Angels

10) New York Mets

11) Washington Nationals

12) Seattle Mariners

13) Philadelphia Phillies

14) San Francisco Giants

15) Milwaukee Brewers

16) Miami Marlins

17) Cincinnati Reds

18) St. Louis Cardinals

19) Toronto Blue Jays

20) New York Yankees

21) Chicago Cubs

22) Chicago White Sox

23) Cleveland Indians

24) Atlanta Braves

25) Oakland Athletics

26) Minnesota Twins

27) San Diego Padres

28) Tampa Bay Rays}

29) Los Angeles Dodgers

Escolhas compensatórias da primeira rodada:

30) Cincinnati Reds

31) Miami Marlins

32) Detroit Tigers

33) Milwaukee Brewers

34) Tampa Bay Rays

35) Cincinnati Reds

36) Minnesota Twins