F1 hoje: domingo é dia de GP de Abu Dhabi; veja onde assistir ao vivo e a classificação

Neste domingo (20), a Fórmula 1 chega ao final da temporada 2022 com a 22ª etapa, o GP de Abu Dhabi. Depois do Grande Prêmio de São Paulo, a competição aterrissa no Circuito de Yas Marina, localizado nos Emirados Árabes Unidos. O campeão deste campeonato é Max Verstappen, piloto da Red Bull. Com isso, o holandês garantiu o segundo título na categoria.

Com um título já definido, a principal disputa da corrida é pelo vice-campeonato, entre Sergio Perez e Charles Leclerc. Ambos estão empatados com 290 pontos e prometem acirrar mais a rivalidade entre as equipes.

Características do Circuito de Yas Marina

Circuito de Yas Marina, localizado nos Emirados Árabes Unidos (Foto / yasmarinacircuit.com)

Localização: Circuito de Yas Marina, localizado nos Emirados Árabes Unidos

Circuito de Yas Marina, localizado nos Emirados Árabes Unidos Número de voltas: 58

58 Curvas: 16

16 Comprimento do Circuito: 5.281m

5.281m Pneus disponíveis: C3 (duros), C4 (médios) e C5 (macios)

C3 (duros), C4 (médios) e C5 (macios) Recorde em corrida: Max Verstappen (Red Bull) - 1min 26s 103 2021

Max Verstappen (Red Bull) - 1min 26s 103 2021 Primeira disputa: 2009

2009 Maior vencedor (pilotos): Lewis Hamilton (5)

Lewis Hamilton (5) Maior vencedor (equipe): Mercedes (6)

Como acompanhar o GP de Abu Dhabi?

Dia e hora: Domingo, 20 de novembro, a partir das 10h

Onde assistir: TV Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

Como está a classificação geral da Fórmula 1?

O título é do Max Verstappen (Red Bull) que está com 429 pontos. Charles Leclerc (Ferrari) é o 2° com 290, e Sérgio Perez (Red Bull) fecha com os mesmos 290 pontos.

Curiosidades sobre o GP de Abu Dhabi

A última prova da temporada será marcada por várias despedidas. Sebastian Vettel faz sua última corrida na F1. Nicholas Latifi e Mick Schumacher podem atuar como reserva em 2023. Já Daniel Ricciardo, ficará um ano sem disputas.

O espanhol Fernando Alonso se despede da Alpine e Pierre Gasly, da AlphaTauri. O piloto Mick Schumacher será substituído pelo alemão Nico Hulkenberg na Hass.

