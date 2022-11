George Russell vence pela primeira vez na Fórmula 1 no GP do Brasil, em Interlagos

O piloto inglês George Russell, da Mercedes, venceu o GP do Brasil de Fórmula 1, realizado em Interlagos, São Paulo, na tarde deste domingo (13). Esta foi a primeira vitória da carreira de Russell. Companheiro do vencedor, o também inglês Lewis Hamilton ficou em segundo e completou a dobradinha da equipe. O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, fechou o pódio.

A vitória encerrou um fim de semana perfeito para Russell. O piloto já havia terminado em primeiro na corrida classificatória de sábado (12). Aos 24 anos, Russell se emocionou no pódio, ao comemorar a primeira vitória. O piloto do dia foi Lewis Hamilton, que teve um toque que o campeão Max Verstappen lhe deu no início da prova e fez uma corrida de recuperação.

Recorde

A prova também registrou o recorde de público na história de Interlagos. O circuito recebeu mais de 236 mil pessoas, nos eventos do GP de São Paulo, durante todo o fim de semana. A Fórmula 1 encerra a temporada no próximo domingo, dia 20 de novembro, na prova de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.