Caio Castro sofre acidente antes do GP do Brasil de F1; vídeo

Fãs do ator Caio Castro tiveram um grande susto quando ele se envolveu em um acidente neste domingo (13), durante a prova Porsche Carrera Cup, antes do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo.

Caio Castro dirigia um automóvel vermelho que saiu da pista e bateu em uma barreira de proteção, após ficar entre outros dois competidores. O artista ingressou na Porsche Carrera Cup em 2021.

Apesar do susto, Caio Castro está bem. Ele saiu andando do carro após a colisão. O artista corre profissionalmente há nove anos e nunca deixa de expressar sua paixão pelo esporte por meio das redes sociais.