Caio Castro interpretará Cristiano Araújo nos cinemas

A produção para o filme sobre a história de Cristiano Araújo, que faleceu em 2015, voltou a ser assunto na internet. Desta vez, o pai do cantor convidou Caio Castro para interpretar o sertanejo nos cinemas e o ator aceitou e agradeceu o convite.

“Fiquei honrado e muito grato com a lembrança. Ficaria muito orgulhoso em interpretar um ícone da música brasileira, um artista de extrema importância para o sertanejo, estilo tão presente na vida do brasileiro”, disse Caio ao jornal Extra.

Segundo ele, ser amigo do irmão do cantor, Felipe Araújo, reforça a vontade de homenagear o sertanejo. “Quero, sim, ver o roteiro, entender a história brilhante construída pelo Cristiano Araújo na música popular brasileira”, afirmou o artista. “Sou amigo do Felipe [Araújo], o que me motiva ainda mais estar no projeto“, concluiu.

Antes da pandemia, a produção do filme já estava acontecendo, mas precisou ser adiada devido ao contexto. Na época, João Reis, pai de Cristiano, disse que chegou a receber um convite da Globoplay para produzir um documentário, mas priorizava uma obra de ficção.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)