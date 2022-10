F1: Chefe da Mercedes diz que Lewis Hamilton deve renovar com a equipe: ‘Mais cinco anos’

Lewis Hamilton e a Mercedes tem uma das parcerias mais vitórias da Fórmula 1, sendo oito títulos de construtores conquistados e seis para o inglês. A história do piloto com a equipe “começou” em 2013 e terminaria em 2023. No entanto, o chefe do time alemão, Toto Wolff, disse que a extensão do contrato com o heptacampeão vai acontecer.

Em conversa com David Coulthard, do Channel 4, Toto revelou que ele e Hamilton conversaram sobre a renovação e que o inglês afirmou que ainda tinha alguns anos na F1.

"A vantagem é que a gente conversa muito. Nós sentamos juntos na semana passada e ele disse: Olha, eu acho que ainda tenho cinco anos de mim, como você vê isso?”, contou Toto.

O chefe da equipe alemã não esconde a vontade de manter Lewis por mais tempo na Mercedes. Antes das férias de verão, Toto disse que ele achava que Hamilton poderia chegar facilmente a 400 corridas na categoria e que o heptacampeão poderia ficar de cinco a 10 anos.

VEJA MAIS

Lewis tem 37 anos e está na Fórmula 1 desde 2007. Pela McLaren, o piloto conquistou o primeiro título da carreira em 2008 e em 2014 iniciou a sua era de conquistas pela Mercedes. Wolff afirmou que quando Hamilton não puder mais estar na equipe ele dirá.

"Com o tempo, Lewis e eu crescemos juntos. Somos totalmente transparentes um com o outro e também falamos sobre o futuro. Lewis será o primeiro a dizer 'não posso mais fazer isso porque acho que não tenho mais as reações, perdi a diversão ou há uma nova geração que é muito forte. Portanto, não tenho dúvidas de que sempre discutiremos abertamente o que o futuro reserva, independentemente do que concordarmos em uma extensão de contrato - e isso acontecerá", disse Toto Wolff.

O chefe da Mercedes acredita que, pelo menos até 2024, Lewis estará na equipe. E para ele, o fato do heptacampeão já estar próximo dos 40 anos não influencia no seu rendimento.

“Olhe para Fernando [Alonso] aos 41: ele ainda está lá. Ele é o mesmo Fernando que era quando tinha 25? Eu não sei, mas ele ainda é muito competitivo. Olhe para o astro da NFL Tom Brady. Ele tem 45 anos, mas ainda está em campo. Então Lewis, pela maneira como ele vive sua vida, a maneira como ele se concentra exclusivamente na Fórmula 1 - todo o resto é apenas um hobby para ele - pode continuar por muito tempo”, concluiu Toto.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)