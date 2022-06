Lewis Hamilton descarta aposentadoria da Fórmula 1: ‘Esse dia ainda não chegou’

Mesmo com o início da temporada de 2022 da F1 complicada para Mercedes, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton ainda não pretende encerrar a carreira. O piloto inglês disse, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, que ainda sente o mesmo prazer atrás do volante e, por isso, parar não é uma opção para ele.

“Vamos pegar esta temporada. Provavelmente, não vou ganhar o título, mas sinto o mesmo prazer em correr de quando comecei. Por que eu deveria parar? Talvez um dia eu não aguente mais a pressão, estarei cansado, mas esse dia ainda não chegou”, afirmou o inglês.

Desde o final da temporada passada, quando Lewis perdeu o título para Max Verstappen na última volta do polêmico GP de Abu Dhabi. Hamilton, que está com 37 anos, tem contrato com a Mercedes até o ano que vem.

Por conta dos constantes problemas com o carro, Hamilton não teve um começo de temporada fácil. O heptacampeão é apenas o sexto colocado, com 50 pontos, 75 atrás do líder, Max Verstappen. Mesmo longe da briga pelo título, o inglês ainda acredita que pode conseguir chegar e disse que tem tudo o que precisa na equipe.

“Claro que acredito [que posso voltar a brigar pelo título]. Estou com esses caras [Mercedes] há 10 anos. Eu sei como eles funcionam e o tipo de cultura que nós temos: ganhamos e perdemos juntos. Eles estão muito motivados. Eles dão suas almas para tentar nos levar de volta ao topo”, concluiu Hamilton.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)