Projeto de lei pode dar a Lewis Hamilton o título de cidadão honorário do Brasil

Com a passagem rápida e marcante do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, o projeto de lei que visa conceder ao piloto o título de cidadão honorário do Brasil teve o parecer aprovado. O Projeto de Lei de resolução 79/2021 tramita na Câmara do Deputados desde o ano passado e é de autoria do deputado André Figueiredo (PDT/CE).

No evento que participou na última quarta-feira (13), Hamilton disse que estava esperando o seu passaporte brasileiro. Com a declaração, o processo foi aprovado pela deputada Marília Arraes (PT/PE).

No twitter, Lewis Hamilton compartilhou a notícia que dizia que ele pode se tornar um cidadão honorário do Brasil e disse que ficaria “honrado” com o título.

Agora, a proposta deve ser votada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) antes de chegar ao plenário da Câmara. Para o UOL, o deputado André Figueiredo disse que a ideia de conceder a homenagem ao piloto veio porque Hamilton “resgatou a autoestima do povo brasileiro”, com a comemoração no GP de São Paulo no ano passado, e ainda afirmou que há chances do projeto ser aprovado mais rápido.

"A gente tem o mecanismo de requerimento de urgência para levarmos diretamente para o plenário da Câmara. Com a repercussão dele aqui e com o fato de ele se sentir honrado com essa possibilidade [de tornar-se cidadão honorário], eu espero que a gente possa, juntamente com o presidente Arthur Lira, aprovar a urgência no plenário. Aí é combinado com o Hamilton um dia para que ele possa receber a homenagem. Espero conversar com o Lira para votarmos e darmos esse reconhecimento a alguém que, literalmente, resgatou a autoestima do povo brasileiro no que diz respeito à utilização de seus símbolos nacionais", declarou o deputado.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)