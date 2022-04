Lewis Hamilton participa de evento em São Paulo e diz: ‘Estou esperando meu passaporte brasileiro'

O heptacampeão mundial da Fórmula 1 Lewis Hamilton está em solo brasileiro. O inglês foi a principal atração do VTEX DAY, evento sobre inovação digital que trouxe em 2019 Barack Obama, nesta quarta-feira (13). No palco, o piloto, que tem muitos fãs no Brasil, disse em tom de brincadeira: ”estou esperando meu passaporte brasileiro”.

Hamilton tem uma relação especial com o Brasil. O seu grande ídolo é o piloto Ayrton Senna. Sempre que pode, o heptacampeão faz homenagem ao brasileiro ou referência ao Brasil.

"Ayrton era o piloto que eu queria ser. É claro que, como todo garoto, eu jogava futebol, eu via futebol, via a seleção brasileira. Mas quando voltava da escola colocava uma fita no videocassete para ver o Ayrton. Fazia isso todo dia. Quando o Ayrton morreu eu estava correndo. Meu pai sempre foi um homem negro muito forte e não me deixava chorar. Então tive que me afastar por alguns instantes", relatou o piloto.

Na palestra, Hamilton também falou sobre os desafios que enfrentou até chegar no topo da F1 e se tornar o maior vencedor do esporte.

"Meu pai chegou a ter quatro empregos para me manter no kart, pra comprar gasolina, pneus. Eu corria todo fim de semana. Todas as outras crianças faziam o que crianças fazem, mas eu gostava de fazer aquilo. O problema é que eu faltava nas aulas e era reprimido por isso. Mas não me arrependo dos sacrifícios que faço. Hoje eu quero ganhar a próxima corrida", contou o inglês.

Representatividade

Lewis Hamilton é o primeiro piloto negro a estrear oficialmente na Fórmula 1. No início da carreira, o inglês evitava falar sobre o assunto, mas nos últimos anos, tomou a frente e é o principal ativista contra a discriminação racial dentro do esporte. Além disso, o heptacampeão também levanta a bandeira para mais diversidade na modalidade.

"Eu sempre fui o único negro na equipe, nos boxes. Quando eu perguntava o motivo, nunca ouvi uma resposta satisfatória. Acho que eles não estavam realmente interessados em achar uma resposta. Fizemos este trabalho e já começamos a ver algumas minorias representadas no esporte. Meu objetivo é ver um esporte mais diversificado em 10 ou 15 anos. Sinto que esta é minha responsabilidade minha”, declarou Hamilton.

Lewis também comentou sobre saúde mental, tema de suas últimas postagens e sobre o qual vem falando nos últimos tempos. Após a final polêmica do campeonato no ano passado, o inglês ficou fora da mídia por meses para se recuperar mentalmente.

"Amo trabalhar com as 2.000 pessoas que temos na equipe. É minha 16ª temporada na F1, mas tenho a mesma fome do começo, o foco em treinar, na saúde, do lado mental. Acreditem ou não, tenho altos e baixos, dias em que acho que não sou bom o suficiente, que acho que falhei. Mas temos que nos levantar, acreditar que somos fortes", pontuou Lewis.

No mais, o inglês foi elogiado e causou uma grande agitação nos fãs nas redes sociais.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)