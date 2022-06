Lewis Hamilton envia mensagem a Mauro, pai de Anitta, antes de cirurgia

A cantora Anitta publicou no final da noite desta terça-feira (7), em sua conta oficial do Instagram, fotos e vídeos com seu pai, Mauro Machado e fez um agradecimento especial ao piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que enviou uma mensagem positiva ao pai da cantora, antes da cirurgia para a retirada de um câncer de pulmão.

Em um dos momentos do vídeo é possível perceber a emoção do "Painitto", como é conhecido o pai da cantora, ao assistir ao vídeo de Lewis. A cantora revelou que Mauro é muito fã de Lewis e que o vídeo o ajudo a pensar positivo, momentos antes da cirurgia.

Anitta também compartilhou a informação completa que, além da internação devido ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), que o pai sofreu, após exames completos, a médica Ludhmila Hajjar localizou um câncer de pulmão e Mauro precisou passar por uma cirurgia oncológica de última hora. A artista disse que após a operação e novos exames no quadrante onde estava localizado o câncer, o pai estava "curado". "Meu pai está 100% curado. É um milagre", declarou em um dos trechos da publicação.

Nas demais fotos a cantora aparece com os médicos que estão auxiliando na recuperação do pai e outros familiares. Veja a publicação na íntegra.