'E o Yuri Alberto?': Alexandre de Moraes e Lula comentam pênalti do Corinthians; vídeo

Ministro do STF e presidente da República, ambos torcedores do Corinthians, comentam sobre "cavadinha" durante encontro em Brasília

Hannah Franco
fonte

Ministro Alexandre de Moraes e Lula comentam lance do Corinthians durante posse de Fachin. (Reprodução/Redes Sociais)

A cavadinha de Yuri Alberto na cobrança de pênalti que terminou com a defesa do goleiro Rossi, na derrota do Corinthians para o Flamengo pelo Brasileirão, virou assunto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O episódio ocorreu durante a cerimônia de posse de Edson Fachin na presidência do STF, na última segunda-feira (29/9), em Brasília.

Após cumprimentar o ministro Luís Roberto Barroso e o próprio Fachin, Lula se dirigiu a Alexandre de Moraes. Em certo momento, é possível ouvir Moraes perguntar ao presidente: “E o Yuri Alberto, hein?”

O vídeo da interação, que circula nas redes sociais, mostra o momento descontraído entre os dois corintianos, logo após a chegada de Lula ao STF acompanhado da primeira-dama Janja da Silva.

No domingo, Yuri Alberto tentou uma cavadinha em pênalti contra o Flamengo, mas a bola foi defendida pelo goleiro Rossi. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, terminou com vitória do time carioca por 2 a 1.

.
