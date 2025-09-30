'E o Yuri Alberto?': Alexandre de Moraes e Lula comentam pênalti do Corinthians; vídeo Ministro do STF e presidente da República, ambos torcedores do Corinthians, comentam sobre "cavadinha" durante encontro em Brasília Hannah Franco 30.09.25 21h49 Ministro Alexandre de Moraes e Lula comentam lance do Corinthians durante posse de Fachin. (Reprodução/Redes Sociais) A cavadinha de Yuri Alberto na cobrança de pênalti que terminou com a defesa do goleiro Rossi, na derrota do Corinthians para o Flamengo pelo Brasileirão, virou assunto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O episódio ocorreu durante a cerimônia de posse de Edson Fachin na presidência do STF, na última segunda-feira (29/9), em Brasília. Após cumprimentar o ministro Luís Roberto Barroso e o próprio Fachin, Lula se dirigiu a Alexandre de Moraes. Em certo momento, é possível ouvir Moraes perguntar ao presidente: “E o Yuri Alberto, hein?” VEJA MAIS 'Quando eu for falar com Trump, vou levar Janja', brinca Lula Lula chega ao Pará nesta semana para compromissos em Belém e no Marajó Entre os compromissos, estão previstas visitas e inaugurações ligadas a obras da COP O vídeo da interação, que circula nas redes sociais, mostra o momento descontraído entre os dois corintianos, logo após a chegada de Lula ao STF acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. No domingo, Yuri Alberto tentou uma cavadinha em pênalti contra o Flamengo, mas a bola foi defendida pelo goleiro Rossi. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, terminou com vitória do time carioca por 2 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave presidente lula alexandre de moraes corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história 30.09.25 19h29 Futebol Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube 30.09.25 16h07 vem aí? Vampeta anuncia em rede social 'segundo ensaio +18' e choca a web: 'Prepare-se' Ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira divulgou data de lançamento do material, 26 anos após o famoso 'Vampetaço' para a G Magazine 30.09.25 15h55 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas. 30.09.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Futebol Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. 30.09.25 14h11 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48