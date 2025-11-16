Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. O Liberal 16.11.25 20h46 A derrota para o Avaí, no último sábado (15), fez o Remo despencar para a 6ª posição na Série B justamente na reta decisiva do campeonato. A equipe paraense segue viva na briga pelo acesso, mas a situação, que chegou a estar bem encaminhada, agora depende de uma combinação de resultados na última rodada. O jogo contra o Goiás, no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão, virou uma decisão dupla: o Remo precisa vencer e ainda torcer que Criciúma ou Chapecoense tropecem para encerrar o ano no G4. VEJA MAIS Remo ainda está no G4? Veja os resultados dos jogos que impactam o Leão na Série B A tarde de domingo foi movimentada e mexeu com o Remo na classificação da Segundona. Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida Com 59 pontos e 15 vitórias, o Remo está atrás de Coritiba (que já garantiu o acesso), Athletico-PR, Criciúma, Goiás e Chapecoense – todos com mais vitórias, principal critério de desempate. Se vencer o Goiás, o Remo chegará a 62 pontos e 16 vitórias, mas ainda assim pode ficar atrás de equipes que terminem empatadas com ele em pontuação. Por isso, o caminho matemático é mais estreito do que parece. A chave é um tropeço de Criciúma ou de Chapecoense. Com 61 pontos e 17 vitórias, o Criciúma não pode sequer empatar, que fica à frente do Leão. Se conquistar um ponto contra o Cuiabá, chega a 62 pontos e seguirá à frente do Remo pelo número de vitórias. Caso o Criciúma some pontos, é necessário que a Chapecoense, que também está com 59 pontos e 17 vitórias, não vença o Atlético-GO. Se a Chape ganhar, chega a 62 e ultrapassa o Remo automaticamente — além de acumular 18 vitórias. Nesse cenário, o Leão acabaria em 5º. Na prática, a luta azulina é por duas vagas entre três concorrentes diretos: Criciúma, Goiás e Chapecoense. O Athletico-PR, que já tem 18 vitórias, dificilmente será ultrapassado em caso de empate em pontos, mesmo que perca na rodada final. Por isso, para o Remo, o foco está concentrado em dois jogos: Cuiabá x Criciúma e Chapecoense x Atlético-GO. O cenário é claro: o Remo só sobe se vencer o Goiás e se, ao mesmo tempo, o Criciúma perder ou a Chapecoense não vencer. Uma combinação que envolve atenção simultânea a outros estádios do país, mas que mantém o torcedor vivo até o último minuto da competição. Qualquer outro desfecho — empate do Criciúma, vitória da Chapecoense ou tropeço do próprio Remo — tira o clube paraense da briga. A rodada final promete tensão dramática no Mangueirão. O Remo precisa fazer a sua parte diante de um adversário direto e aguardar que os outros resultados finalmente joguem ao seu lado, algo que não aconteceu no último fim de semana. O que o Remo precisa para subir: Vencer o Goiás Criciúma perder para o Cuiabá ou a Chapecoense empatar ou perder para o Atlético-GO Se um dos itens abaixo acontecer, o Remo NÃO sobe: Remo não vencer o Goiás Criciúma empatar ou vencer ou Chapecoense vencer 