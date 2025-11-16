Remo ainda está no G4? Veja os resultados dos jogos que impactam o Leão na Série B A tarde de domingo foi movimentada e mexeu com o Remo na classificação da Segundona. O Liberal 16.11.25 17h11 Um dos favoritos ao acesso desde o início da Série B, o Clube do Remo foi surpreendido e perdeu para o Avaí-SC no último sábado (15), em Florianópolis. Agora, o Leão Azul segue com grandes chances de voltar à Série A depois de mais de 3 décadas, mas não depende mais de si e ficou "de olho" nas partidas que ocorreram neste domingo (16). No próximo domingo (23), o Leão recebe o Goiás no Mangueirão lotado para garantir 3 pontos e lutar pelo acesso à Primeira Divisão. Veja como os resultados das partidas deste domingo (16): Goiás 1 x 0 Novorizontino Criciúma 2 x 0 Botafogo-SP Ferroviária 1 x 2 Athletico-PR Como ficou a tabela: 1º Coritiba - 65 pontos 2º Athletico-PR- 62 pontos 3º Criciúma - 61 pontos 4º Goiás - 61 pontos 5º Chapecoense - 59 pontos 6º Remo - 59 pontos 7º Novorizontino - 57 pontos Jogos da última rodada que interessam ao Remo (domingo, 16h30) Athletico-PR x América-MG - Arena da Baixada (Curitiba) Novorizontino x CRB - Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte) Cuiabá x Criciúma - Arena Pantanal (Cuiabá) Chapecoense x Atlético-GO - Arena Condá (Chapecó) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 RETA FINAL Remo ainda está no G4? Veja os resultados dos jogos que impactam o Leão na Série B A tarde de domingo foi movimentada e mexeu com o Remo na classificação da Segundona. 16.11.25 17h11 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00