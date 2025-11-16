Capa Jornal Amazônia
Remo ainda está no G4? Veja os resultados dos jogos que impactam o Leão na Série B

A tarde de domingo foi movimentada e mexeu com o Remo na classificação da Segundona.

O Liberal

Um dos favoritos ao acesso desde o início da Série B, o Clube do Remo foi surpreendido e perdeu para o Avaí-SC no último sábado (15), em Florianópolis.

Agora, o Leão Azul segue com grandes chances de voltar à Série A depois de mais de 3 décadas, mas não depende mais de si e ficou "de olho" nas partidas que ocorreram neste domingo (16). 

No próximo domingo (23), o Leão recebe o Goiás no Mangueirão lotado para garantir 3 pontos e lutar pelo acesso à Primeira Divisão.

Veja como os resultados das partidas deste domingo (16):

Goiás 1 x 0 Novorizontino

Criciúma 2 x 0 Botafogo-SP

Ferroviária 1 x 2 Athletico-PR

Como ficou a tabela:

1º Coritiba - 65 pontos

2º Athletico-PR- 62 pontos

3º Criciúma - 61 pontos

4º Goiás - 61 pontos

5º Chapecoense - 59 pontos

6º Remo - 59 pontos

7º Novorizontino - 57 pontos

Jogos da última rodada que interessam ao Remo (domingo, 16h30)

Athletico-PR x América-MG - Arena da Baixada (Curitiba)

Novorizontino x CRB - Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte)

Cuiabá x Criciúma - Arena Pantanal (Cuiabá)

Chapecoense x Atlético-GO - Arena Condá (Chapecó)

