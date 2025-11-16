Copa de 2026: confira lista das 32 seleções já classificadas Ainda restam decidir mais 16 vagas. Estadão Conteúdo 16.11.25 21h07 Pela primeira vez, a competição acontecerá em três países diferentes (Divulgação) Com o fim dos jogos deste domingo (16) pela data Fifa, novas seleções carimbaram a participação na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, são 32 equipes com a vaga garantida para o Mundial do ano que vem. Este seria o número tradicional de participantes. Mas, a partir da próxima edição, serão 48 as nações que disputarão o troféu mais importante do futebol mundial. Com isso, ainda restam decidir mais 16 vagas. Esta segunda-feira ainda aguarda alguns importantes confrontos com tradicionais seleções que marcaram seu nome na história das Copas. São eles: Alemanha x Eslováquia, Malta x Polônia, Montenegro x Croácia e Holanda x Lituânia. Destes duelos, somente a Croácia está garantida para o Mundial. Nas partidas realizadas neste domingo (16), vale o destaque para a goleada de Portugal por 9 a 1 sobre a Armênia, sem Cristiano Ronaldo, além da vitória da Noruega sobre a Itália por 4 a 1. A Azzurra volta a viver o drama da repescagem após ser eliminada nas últimas duas edições. A classificação italiana, no entanto, já era bem difícil, visto que precisava vencer por nove gols de diferença diante da seleção de Erling Haaland e cia. Situação parecida que vive a Polônia, que precisa vencer Malta e torcer para que a Lituânia derrote a Holanda. Assim, haverá um empate entre os poloneses e os neerlandeses. Porém, a 'Laranja Mecânica' leva vantagem no critério de desempate 23 a 11 no saldo de gols. CONFIRA A LISTA DAS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026: Europa Croácia França Inglaterra Noruega Portugal Ásia Arábia Saudita Austrália Catar Coreia do Sul Irã Japão Jordânia Uzbequistão África África do Sul Argélia Cabo Verde Costa do Marfim Egito Gana Marrocos Senegal Tunísia América Argentina Brasil Canadá (país-sede) Colômbia Equador Estados Unidos (país-sede) México (país-sede) Paraguai Uruguai Oceania Nova Zelândia Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Portugal Noruega classificadas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 foi sal de novo Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona 16.11.25 15h57 Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46