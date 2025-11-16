Capa Jornal Amazônia
Copa de 2026: confira lista das 32 seleções já classificadas

Ainda restam decidir mais 16 vagas.

Estadão Conteúdo
fonte

Pela primeira vez, a competição acontecerá em três países diferentes (Divulgação)

Com o fim dos jogos deste domingo (16) pela data Fifa, novas seleções carimbaram a participação na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, são 32 equipes com a vaga garantida para o Mundial do ano que vem.

Este seria o número tradicional de participantes. Mas, a partir da próxima edição, serão 48 as nações que disputarão o troféu mais importante do futebol mundial. Com isso, ainda restam decidir mais 16 vagas.

Esta segunda-feira ainda aguarda alguns importantes confrontos com tradicionais seleções que marcaram seu nome na história das Copas. São eles: Alemanha x Eslováquia, Malta x Polônia, Montenegro x Croácia e Holanda x Lituânia. Destes duelos, somente a Croácia está garantida para o Mundial.

Nas partidas realizadas neste domingo (16), vale o destaque para a goleada de Portugal por 9 a 1 sobre a Armênia, sem Cristiano Ronaldo, além da vitória da Noruega sobre a Itália por 4 a 1. A Azzurra volta a viver o drama da repescagem após ser eliminada nas últimas duas edições.

A classificação italiana, no entanto, já era bem difícil, visto que precisava vencer por nove gols de diferença diante da seleção de Erling Haaland e cia. Situação parecida que vive a Polônia, que precisa vencer Malta e torcer para que a Lituânia derrote a Holanda. Assim, haverá um empate entre os poloneses e os neerlandeses. Porém, a 'Laranja Mecânica' leva vantagem no critério de desempate 23 a 11 no saldo de gols.

CONFIRA A LISTA DAS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026:

Europa

Croácia França Inglaterra Noruega Portugal

Ásia

Arábia Saudita Austrália Catar Coreia do Sul Irã Japão Jordânia Uzbequistão

África

África do Sul Argélia Cabo Verde Costa do Marfim Egito Gana Marrocos Senegal Tunísia

América

Argentina Brasil Canadá (país-sede) Colômbia Equador Estados Unidos (país-sede) México (país-sede) Paraguai Uruguai

Oceania

Nova Zelândia

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Portugal

Noruega

classificadas
Esportes
.
