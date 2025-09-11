Gui Negão exalta Yuri Alberto e festeja fama repentina no Corinthians: 'Às vezes não acredito' Estadão Conteúdo 11.09.25 8h28 Gui Negão está sorrindo de orelha a orelha. Em conversa na zona mista da Neo Química Arena, o atacante não escondeu a felicidade de ter sido novamente o herói da vitória corintiana sobre o Athletico Paranaense na Copa do Brasil. Se em Curitiba ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 que deu a vantagem aos paulistas, nesta quarta ele voltou a balançar as redes e deu uma assistência para Rodrigo Garro no triunfo por 2 a 0 em Itaquera. O jogador de 18 anos falou que ainda está se acostumando com a fama repentina. "Às vezes não acredito que as pessoas me reconhecem. Hoje em dia eu vou no mercado para ver se as pessoas falam meu nome. Eu fico muito feliz com isso", brincou o atacante, arrancando risos dos jornalistas. Havia a expectativa de Yuri Alberto retornar ao time titular nesta quarta-feira. O camisa 9 está plenamente recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, mas Dorival preferiu dar sequência a Gui Negão. O jovem enalteceu o camisa 9 e revela que se inspira no companheiro. "Ele é minha inspiração, dentro e fora de campo. Vejo ele nos treinos, as coisas que ele faz, o que agrega no meu jogo também. É muito importante ter um cara como ele do lado", disse Gui, que despistou sobre a chance de permanecer como titular para os próximos jogos. "Isso aí é com o Dorival". Em agosto, Gui Negão renovou com o Corinthians até 2030. A multa rescisória do atleta é de R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (R$ 634,4 milhões) em caso de saída para clubes do exterior. O atacante recebeu uma proposta antes de acertar a renovação de vínculo, mas optou por permanecer no clube. "Chegou aos meus empresários, mas foi uma decisão boa não ter ido e ter ficado no clube treinando porque a oportunidade iria chegar e estou conseguindo responder bem", iniciou. "Fiquei feliz quando chegou a renovação porque isso me valoriza e me motiva mais", completou. O jogador também falou sobre a sequência do Corinthians na temporada. Com as semifinais da Copa do Brasil marcadas apenas para dezembro, o time terá tempo para focar somente no Brasileirão. "Depois do jogo com o Vasco mudamos a postura da equipe. Merecíamos a vitória contra o Palmeiras e vencer hoje tenho certeza de que será muito bom para a sequência do Brasileiro", disse o jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians Gui Negão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Primeiro que tudo, é preciso acreditar 11.09.25 10h00 fora da globo Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde Longe da Globo, narrador estará presente nos jogos do Brasil e na final do Mundial no próximo ano 10.09.25 17h29 SÉRIE B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul 10.09.25 17h16 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos 10.09.25 19h31