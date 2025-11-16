Capa Jornal Amazônia
Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

Caio Maia
fonte

Partida contra o Goiás, na última rodada, deve ser no Mangueirão. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo enfrenta o Goiás-GO no próximo domingo (23), em casa, às 16h, na partida que pode selar os destinos azulinos na Série B do Brasileirão. A equipe paraense tem como "vantagem" fazer a última rodada em casa, mas, afinal, esse privilégio é tão grande assim? Um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal mostrou que o fator casa, nesta temporada, tem contrariado históricos recentes, tornando Belém uma fortaleza cada vez mais frágil.

(Este conteúdo foi produzido antes da partida entre Avaí e Remo, pela 37ª rodada da Série B).

Usando como recorte apenas a Série B deste ano, o Remo disputou, até a 37ª rodada, 18 partidas em casa. Foram, neste intervalo de tempo, nove vitórias conquistadas, cinco empates e quatro derrotas. Esses números colocam o Leão Azul apenas como o 9º melhor mandante da competição. Já o Goiás-GO, o adversário do Remo na última rodada, é o terceiro melhor visitante. Os números contrastam bastante com aqueles obtidos pelo Remo em temporadas recentes.

Apenas a nível de comparação, o Leão Azul teve mais de 72% de aproveitamento na primeira fase da Série C de 2024, obtendo a quinta melhor marca entre as equipes participantes. Nos quadrangulares finais, o Time de Periçá não perdeu nenhuma das partidas disputadas em Belém, onde, inclusive, selou o acesso à Série B de 2025.

O aproveitamento do Remo nas partidas da Segundona deste ano é de 59%, e pode ser dividido em dois momentos: os confrontos no Mangueirão e no Baenão. Nesse comparativo, o Leão Azul se dá melhor em partidas disputadas no Colosso do Benguí, mas por pouca vantagem. A equipe conquistou 59,5% dos pontos disputados no estádio, enquanto adquiriu apenas 58,3% dos pontos no Baenão.

Veja os números nos dois estádios

Remo no Mangueirão

  • Jogos disputados: 18
  • Vitórias: 7
  • Empates: 4
  • Derrotas: 3

Remo no Baenão

  • Jogos disputados: 4
  • Vitórias: 2
  • Empates: 1
  • Derrotas: 1

Boas lembranças

Apesar da matemática apontar o Mangueirão como um estádio de maior sucesso azulino na temporada, as melhores lembranças recentes da torcida foram no Baenão. O Time de Periçá disputou os últimos três jogos em Belém no Evandro Almeida, e conquistou duas vitórias e um empate, este último, após liderar quase toda a partida.

Por outro lado, o Mangueirão também guarda boas lembranças dos torcedores, mas em outra fase da equipe na competição. Foi no Colosso do Benguí onde o Remo teve uma sequência positiva no início da competição, garantindo várias rodadas no G-4, ainda sob o comando de Daniel Paulista. Foi lá, também, que o Remo conquistou o Parazão de 2025, em cima do maior rival, o Paysandu.

Tabela

Apesar do desempenho irregular em casa, o Remo continua figurando nas primeiras posições da Série B do Brasileirão e está na briga por uma vaga no G4 da competição. Um dos principais motivos disso é a boa campanha azulina fora de casa, onde a equipe é a quarta melhor da competição. Remo e Goiás, no domingo, terão** transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

campanha mandante
Remo
.
Remo decide futuro na Série B em casa, mas "vantagem" de jogar em Belém é dúvida

