Marcelinho vê cavadinha de Yuri Alberto como infelicidade: 'Mostrou o quanto é resiliente' Na conversa à beira do campo, o ex-jogador comentou também como tomava as decisões de cobrar o pênalti Estadão Conteúdo 29.09.25 10h48 Ex-jogador Marcelinho Carioca está desaparecido desde o último domingo (17) (Foto/Instagram: marcelinhocariocaoficial) Um dos maiores ídolos da história do Corinthians e especialista em bola parada, Marcelinho Carioca analisou o pênalti desperdiçado pelo centroavante Yuri Alberto em jogo que o time paulista acabou derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2 a 1, neste domingo, em jogo do Campeonato Brasileiro. No lance, o camisa 9 tentou uma cavadinha, mas jogou a bola nas mãos do goleiro Rossi. Para o ex-jogador, a escolha pelo estilo da cobrança veio num momento errado. VEJA MAIS Marcelinho Carioca vê Memphis Depay apenas como um bom jogador no Corinthians: 'Não é craque' Em entrevista para o ge, o ex-camisa 7 do Corinthians vê os elogios ao atacante da seleção holandesa como exagerados Marcelinho posta vídeo com Luxemburgo e sela a paz com ex-técnico: 'Importante é o perdão' Ofensas de Luxemburgo levaram Marcelinho a cobrar reparação na Justiça por danos morais "Eu fazia gols de cavadinha, mas eu vinha como artilheiro do Brasileiro, gol para caramba, você quer chutar até na sua casa. Mas ele (Yuri Alberto) vem de uma sequência de quatro meses (sem marcar). Não faria isso de jeito nenhum", afirmou o ex-craque na CazéTV. Na conversa à beira do campo, o jogador comentou também como tomava as decisões de cobrar o pênalti com cavadinha em seus tempos de atleta. "Era na hora. Corria olhando para o goleiro. Não era fácil, mas treinava muito isso". Marcelinho, no entanto, fez questão de destacar o empenho do atleta e a importância do centroavante dentro do esquema tático corintiano. Segundo ele, Yuri Alberto foi a principal peça ofensiva contra a equipe flamenguista em Itaquera. "Não estou fazendo média não. Ele demonstrou o quanto é resiliente. Foi lá, deu um drible desconcertante no Léo Ortiz e fez o gol na diagonal. Todas as opções de ataque do Corinthians foram com Yuri. E fez o gol no lance mais difícil. Ele foi para os braços da torcida, chorou. Não é fácil perder um clássico após desperdiçar um pênalti, mas ele fez o gol e saiu ileso", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Marcelinho Yuri Alberto cavadinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 Futebol Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo 29.09.25 11h16 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57