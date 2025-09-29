Capa Jornal Amazônia
Marcelinho vê cavadinha de Yuri Alberto como infelicidade: 'Mostrou o quanto é resiliente'

Na conversa à beira do campo, o ex-jogador comentou também como tomava as decisões de cobrar o pênalti

Estadão Conteúdo
fonte

Ex-jogador Marcelinho Carioca está desaparecido desde o último domingo (17) (Foto/Instagram: marcelinhocariocaoficial)

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians e especialista em bola parada, Marcelinho Carioca analisou o pênalti desperdiçado pelo centroavante Yuri Alberto em jogo que o time paulista acabou derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2 a 1, neste domingo, em jogo do Campeonato Brasileiro. No lance, o camisa 9 tentou uma cavadinha, mas jogou a bola nas mãos do goleiro Rossi. Para o ex-jogador, a escolha pelo estilo da cobrança veio num momento errado.

"Eu fazia gols de cavadinha, mas eu vinha como artilheiro do Brasileiro, gol para caramba, você quer chutar até na sua casa. Mas ele (Yuri Alberto) vem de uma sequência de quatro meses (sem marcar). Não faria isso de jeito nenhum", afirmou o ex-craque na CazéTV.

Na conversa à beira do campo, o jogador comentou também como tomava as decisões de cobrar o pênalti com cavadinha em seus tempos de atleta. "Era na hora. Corria olhando para o goleiro. Não era fácil, mas treinava muito isso".

Marcelinho, no entanto, fez questão de destacar o empenho do atleta e a importância do centroavante dentro do esquema tático corintiano. Segundo ele, Yuri Alberto foi a principal peça ofensiva contra a equipe flamenguista em Itaquera.

"Não estou fazendo média não. Ele demonstrou o quanto é resiliente. Foi lá, deu um drible desconcertante no Léo Ortiz e fez o gol na diagonal. Todas as opções de ataque do Corinthians foram com Yuri. E fez o gol no lance mais difícil. Ele foi para os braços da torcida, chorou. Não é fácil perder um clássico após desperdiçar um pênalti, mas ele fez o gol e saiu ileso", afirmou.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Marcelinho

Yuri Alberto

cavadinha
