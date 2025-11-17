Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 17.11.25 7h00 Belgrano e Unión de Santa Fe jogarão pelo Campeonato Argentino às 17h (X/ @Belgrano) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (17/11), incluem partidas pelo Campeonato Argentino e pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Às 16h45, os Países Baixos jogarão contra a Lituânia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. No mesmo horário, a Alemanha enfrentará a Eslováquia pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Barracas Central x Huracán - 17h - AFA Play Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia - 17h - AFA Play Belgrano x Unión de Santa Fe - 17h - AFA Play Platense x Gimnasia - 19h30 - AFA Play Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Irlanda do Norte x Luxemburgo - 16h45 - Disney+ República Tcheca x Gibraltar - 16h45 - Disney+ Holanda x Lituânia - 16h45 - ESPN e Disney+ Malta x Polônia - 16h45 - SporTV 2 e Disney+ Alemanha x Eslováquia - 16h45 - SporTV 3 e Disney+ Montenegro x Croácia - 16h45 - SporTV e Disney+ Onde assistir ao jogo de República Tcheca e Gibraltar; veja o horário O jogo entre República Tcheca x Gibraltar terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45 . Onde assistir ao jogo de Holanda e Lituânia; veja o horário O jogo entre Países Baixos x Lituânia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45 . Onde assistir ao jogo de Alemanha e Eslováquia; veja o horário O jogo entre Alemanha x Eslováquia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45 . Onde assistir ao jogo de Montenegro e Croácia; veja o horário O jogo entre Montenegro x Croácia terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, às 16h45 . Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo SporTV 16h45 - Malta x Polônia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Montenegro x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 16h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - República Tcheca x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Malta x Polônia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Montenegro x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 