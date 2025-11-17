Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Belgrano e Unión de Santa Fe jogarão pelo Campeonato Argentino às 17h (X/ @Belgrano)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (17/11), incluem partidas pelo Campeonato Argentino e pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Às 16h45, os Países Baixos jogarão contra a Lituânia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. No mesmo horário, a Alemanha enfrentará a Eslováquia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Barracas Central x Huracán - 17h - AFA Play
  2. Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia - 17h - AFA Play
  3. Belgrano x Unión de Santa Fe - 17h - AFA Play
  4. Platense x Gimnasia - 19h30 - AFA Play

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Irlanda do Norte x Luxemburgo - 16h45 - Disney+
  2. República Tcheca x Gibraltar - 16h45 - Disney+
  3. Holanda x Lituânia - 16h45 - ESPN e Disney+
  4. Malta x Polônia - 16h45 - SporTV 2 e Disney+
  5. Alemanha x Eslováquia - 16h45 - SporTV 3 e Disney+
  6. Montenegro x Croácia - 16h45 - SporTV e Disney+

Onde assistir ao jogo de República Tcheca e Gibraltar; veja o horário

O jogo entre República Tcheca x Gibraltar terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45 .

Onde assistir ao jogo de Holanda e Lituânia; veja o horário

O jogo entre Países Baixos x Lituânia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45 .

Onde assistir ao jogo de Alemanha e Eslováquia; veja o horário

O jogo entre Alemanha x Eslováquia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45 .

Onde assistir ao jogo de Montenegro e Croácia; veja o horário

O jogo entre Montenegro x Croácia terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, às 16h45 .

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo

SporTV

  1. 16h45 - Malta x Polônia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - Montenegro x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 16h45 - República Tcheca x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 16h45 - Malta x Polônia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 16h45 - Montenegro x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

