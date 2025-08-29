Capa Jornal Amazônia
Marcelinho Carioca vê Memphis Depay apenas como um bom jogador no Corinthians: 'Não é craque'

Em entrevista para o ge, o ex-camisa 7 do Corinthians vê os elogios ao atacante da seleção holandesa como exagerados

Estadão Conteúdo

Ídolo da torcida e maior campeão pelo Corinthians, Marcelinho Carioca tem moral quando o assunto é o Corinthians. E, sem papas na língua, voltou a falar sobre Memphis Depay, mais uma vez questionando o futebol do holandês, a quem define um jogador comum. "Não é craque."

Em entrevista para o ge, o ex-camisa 7 do Corinthians, dono de 10 títulos com a camisa alvinegra, um a mais que Cássio, Luizinho, Zé Maria, Cláudio e Del Debbio, com dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e um Mundial, vê os elogios ao atacante da seleção holandesa como exagerados.

Marcelinho foi questionado se achava Memphis um craque e rapidamente acabou com a tese ao citar grandes nomes que atuaram no futebol nacional que viu jogar e até foi companheiro ainda no Flamengo.

"Cara, ele não é, não é aquele craque, não é craque. Craque que eu vi foi Ronaldinho Gaúcho, Djalminha astronômico, Petkovic, algo sublime, Romário. (Ronaldo (Fenômeno nem se fala). Zico vi de perto", listou, antes de relacionar craques mundiais.

"Maradona, vi de perto. Um Messi... Isso é craque", frisou. "A palavra é muito forte para colocar que é craque. O craque decide, antevê a jogada. O Neymar nos tempos áureos... Craque? Ele (Memphis) é bom jogador."

Na longa entrevista, o jogador ainda evitou se aprofundar sobre o impeachment de Augusto Melo, mas reclamou da falta de preparo dos dirigentes para saber lidar com a bilionária dívida do clube que não para de aumentar e sobre as tantas polêmicas e falcatruas envolvendo o nome da entidade e cobrou um portal de transparência por responsabilidade fiscal.

"O Corinthians chegou às páginas policiais, isso é triste para mim como torcedor, amante do futebol, jornalista, e ter que apurar e falar na veracidade dos fatos. É triste", lamentou Marcelinho, que também é sócio do Corinthians.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Memphis Depay

Marcelinho
Esportes
