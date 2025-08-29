Marcelinho Carioca vê Memphis Depay apenas como um bom jogador no Corinthians: 'Não é craque' Em entrevista para o ge, o ex-camisa 7 do Corinthians vê os elogios ao atacante da seleção holandesa como exagerados Estadão Conteúdo 29.08.25 15h33 Ídolo da torcida e maior campeão pelo Corinthians, Marcelinho Carioca tem moral quando o assunto é o Corinthians. E, sem papas na língua, voltou a falar sobre Memphis Depay, mais uma vez questionando o futebol do holandês, a quem define um jogador comum. "Não é craque." Em entrevista para o ge, o ex-camisa 7 do Corinthians, dono de 10 títulos com a camisa alvinegra, um a mais que Cássio, Luizinho, Zé Maria, Cláudio e Del Debbio, com dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e um Mundial, vê os elogios ao atacante da seleção holandesa como exagerados. Marcelinho foi questionado se achava Memphis um craque e rapidamente acabou com a tese ao citar grandes nomes que atuaram no futebol nacional que viu jogar e até foi companheiro ainda no Flamengo. "Cara, ele não é, não é aquele craque, não é craque. Craque que eu vi foi Ronaldinho Gaúcho, Djalminha astronômico, Petkovic, algo sublime, Romário. (Ronaldo (Fenômeno nem se fala). Zico vi de perto", listou, antes de relacionar craques mundiais. "Maradona, vi de perto. Um Messi... Isso é craque", frisou. "A palavra é muito forte para colocar que é craque. O craque decide, antevê a jogada. O Neymar nos tempos áureos... Craque? Ele (Memphis) é bom jogador." Na longa entrevista, o jogador ainda evitou se aprofundar sobre o impeachment de Augusto Melo, mas reclamou da falta de preparo dos dirigentes para saber lidar com a bilionária dívida do clube que não para de aumentar e sobre as tantas polêmicas e falcatruas envolvendo o nome da entidade e cobrou um portal de transparência por responsabilidade fiscal. "O Corinthians chegou às páginas policiais, isso é triste para mim como torcedor, amante do futebol, jornalista, e ter que apurar e falar na veracidade dos fatos. É triste", lamentou Marcelinho, que também é sócio do Corinthians. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay Marcelinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40