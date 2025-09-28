Capa Jornal Amazônia
Marcelinho posta vídeo com Luxemburgo e sela a paz com ex-técnico: 'Importante é o perdão'

Estadão Conteúdo

Após décadas de desavenças, Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo se reencontraram neste sábado, em um bar na zona sul de São Paulo, e fizeram as pazes. O ex-jogador, campeão brasileiro em 1998 pelo Corinthians sob comando do ex-técnico, registrou o encontro em um vídeo em que a dupla se diverte.

"Olha esse encontro inusitado, se marcasse não daria certo. A vida passa, a gente vai ficando velho e as mágoas ficam para trás. O mais importante é o coração perdoar", diz Marcelinho, abraçado ao seu antigo treinador, em meio ao som do pagode ao fundo.

"Todo mundo da imprensa queria flagrar isso aqui, mas ninguém está vendo p**** nenhuma, está tudo certo entre a gente", comenta Luxemburgo no vídeo, sendo interrompido pelo ex-camisa 7 alvinegro. "Fui malcriado só, fui moleque safado", brincou, relembrando uma briga ao vivo entre os dois em um programa de televisão. "Malcriado para c******, moleque safado", finalizou Luxa.

As ofensas de Luxemburgo levaram Marcelinho a cobra reparação na Justiça por danos morais e o técnico foi condenado a pagar R$ 351 mil em 2016. Eles buscaram um acordo em 2020, que não foi aceito pelo tribunal. O ex-jogador também acusou o técnico de ser empresário de atletas e afirmou que a briga começou por causa de uma mulher.

Na legenda do vídeo, Marcelinho Carioca fez uma reflexão sobre as brigas no passado, elogiou Luxemburgo e festejou o clima de paz entre eles. "Se combinasse não daria certo. Brigas, desentendimentos, vaidades e orgulho. Houve desrespeito da minha parte ao treinador na época", escreveu. "Reencontro inusitado e inesperado após 24 anos com o melhor treinador que tive no mundo da bola, o gigante, monstro e mestre @luxaoficial. Erros ficam para trás, o importante é o perdão e a amizade para sempre."

Esportes
