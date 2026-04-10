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'Desafio dos Campeões' reúne gerações e movimenta o tênis em Belém

Evento na Academia Set Point destacou novos talentos e ídolos do passado em noite de celebração ao esporte

O Liberal
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A partida entre atletas e ex-atletas da categoria master fechou o Desafio dos Campeões. (Cristino Martins / O Liberal)

O tênis paraense ganhou destaque na noite da última quinta-feira (10), com a realização do Desafio dos Campeões, na Academia Set Point, em Belém. O evento reuniu jovens promessas e ex-atletas que marcaram época no estado, em uma programação voltada à valorização do esporte e à conexão entre gerações.

Idealizador do evento, Kiko Caetano explicou que a proposta surgiu dentro da própria academia. “O Desafio dos Campeões foi originalmente idealizado por mim. A ideia surgiu a partir do ranking da nossa academia, onde os melhores classificados disputavam uma partida comigo. O evento foi um sucesso, e decidi expandi-lo”, afirmou.

A iniciativa cresceu e passou a envolver também nomes históricos do tênis local. “A intenção agora é divulgar não apenas a academia, mas também o tênis paraense em geral. Convidei ex-jogadores e também a nova geração. Acreditamos que essa união é uma forma de promover o esporte”, completou.

image Kiko Caetano é um expoente do tênis no Pará que trabalha para inspirar as novas gerações. (Cristino Martins)

Novos talentos em quadra

A programação contou com a participação de atletas juvenis que vêm se destacando no cenário estadual e nacional, como Bruna Pinheiro, José Heitor, Eudes Mendonça e Gabriela Soares. Os jogos mostraram o nível técnico da nova geração e reforçaram o momento de crescimento do esporte.

Segundo Kiko, esse avanço é resultado de organização e dedicação. “O tênis paraense está em ascensão. Estamos nos organizando, nossos atletas estão treinando intensamente, e temos jovens entre os melhores do Brasil. As competições fortalecem esse cenário”, destacou.

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Ídolos de volta e troca de experiências

Além dos jovens, o público acompanhou partidas com nomes que marcaram o tênis paraense nas décadas de 90 e 2000, como Patrick Elgrably, Hugo Silva e Landri Matos, além do próprio Kiko Caetano, que segue em atividade na categoria master.

“Continuo competindo em torneios internacionais e convidamos amigos que já não atuam profissionalmente para promover e divulgar o tênis neste dia”, explicou.

A proposta também reforça o papel do esporte na formação de novos atletas. “Os juvenis treinam diariamente com o objetivo de se tornarem profissionais ou conquistarem bolsas de estudo em universidades americanas”, acrescentou.

image Atletas juvenis do circuito paraense abriram a noite de tênis no Desafio dos Campeões da Set Point Belém.  (Cristino Martins / O Liberal)

Caminho competitivo e apoio

Hoje, o Brasil vive um momento positivo nas quadras. Impulsionado por jovens ídolos, como João Fonseca e Bia Haddad Maia, o tênis vem ganhando popularidade e qualidade, levando atletas do estado a se destacarem em competições ao redor do mundo.

“Participamos de torneios em todo o Brasil e também fora do país. Em breve, teremos competições em Belo Horizonte e depois na Colômbia, Argentina e Chile. É fundamental competir e conquistar pontos”, disse Kiko.

O desenvolvimento do esporte, segundo ele, também passa pelo importante apoio de patrocinadores. “Contamos com empresas como Grupo Líder, Maior, Canopraga, Vitrine.com e Aesic. Esse apoio é muito importante, principalmente para ajudar nos custos de viagem”, ressaltou.

Tênis mais acessível e em alta no país

Em Belém, o tênis vem se tornando mais acessível, com a presença de projetos sociais e espaços públicos. “O tênis, que antes era considerado elitizado, hoje está mais acessível, com quadras públicas e projetos como o Reino Tênis Brasil. Já temos crianças de escolas públicas praticando o esporte”, afirmou.

O bom momento local acompanha o cenário nacional, impulsionado por uma nova geração de atletas brasileiros, como João Fonseca e Bia Haddad Maia, que vêm ganhando destaque no circuito internacional.

Com a combinação de experiência e juventude, o Desafio dos Campeões reforçou o crescimento do tênis em Belém e aproximou o público de um esporte que vive nova fase no Brasil.

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