'Desafio dos Campeões' reúne gerações e movimenta o tênis em Belém Evento na Academia Set Point destacou novos talentos e ídolos do passado em noite de celebração ao esporte O Liberal 10.04.26 22h24 A partida entre atletas e ex-atletas da categoria master fechou o Desafio dos Campeões. (Cristino Martins / O Liberal) O tênis paraense ganhou destaque na noite da última quinta-feira (10), com a realização do Desafio dos Campeões, na Academia Set Point, em Belém. O evento reuniu jovens promessas e ex-atletas que marcaram época no estado, em uma programação voltada à valorização do esporte e à conexão entre gerações. Idealizador do evento, Kiko Caetano explicou que a proposta surgiu dentro da própria academia. “O Desafio dos Campeões foi originalmente idealizado por mim. A ideia surgiu a partir do ranking da nossa academia, onde os melhores classificados disputavam uma partida comigo. O evento foi um sucesso, e decidi expandi-lo”, afirmou. A iniciativa cresceu e passou a envolver também nomes históricos do tênis local. “A intenção agora é divulgar não apenas a academia, mas também o tênis paraense em geral. Convidei ex-jogadores e também a nova geração. Acreditamos que essa união é uma forma de promover o esporte”, completou. Kiko Caetano é um expoente do tênis no Pará que trabalha para inspirar as novas gerações. (Cristino Martins) Novos talentos em quadra A programação contou com a participação de atletas juvenis que vêm se destacando no cenário estadual e nacional, como Bruna Pinheiro, José Heitor, Eudes Mendonça e Gabriela Soares. Os jogos mostraram o nível técnico da nova geração e reforçaram o momento de crescimento do esporte. Segundo Kiko, esse avanço é resultado de organização e dedicação. “O tênis paraense está em ascensão. Estamos nos organizando, nossos atletas estão treinando intensamente, e temos jovens entre os melhores do Brasil. As competições fortalecem esse cenário”, destacou. VEJA MAIS Fonseca exalta melhora mas lamenta 'pequenos detalhes' após queda em Monte Carlo: 'Aprendizado' Fonseca comentou ainda que o fato de ter encarado os principais rivais Alcaraz e Sinner têm trabalho, mas avançam em Monte Carlo após vitórias em três sets Nesta sexta-feira, o atual campeão também terá uma pedreira pela frente: o casaque Alexander Bublik Talento do Pará, Maria Antônia vence torneio de tênis e mira topo do ranking nacional Com apenas 11 anos, a jovem está em 7ª colocada no nacional sub-12 da CBT Ídolos de volta e troca de experiências Além dos jovens, o público acompanhou partidas com nomes que marcaram o tênis paraense nas décadas de 90 e 2000, como Patrick Elgrably, Hugo Silva e Landri Matos, além do próprio Kiko Caetano, que segue em atividade na categoria master. “Continuo competindo em torneios internacionais e convidamos amigos que já não atuam profissionalmente para promover e divulgar o tênis neste dia”, explicou. A proposta também reforça o papel do esporte na formação de novos atletas. “Os juvenis treinam diariamente com o objetivo de se tornarem profissionais ou conquistarem bolsas de estudo em universidades americanas”, acrescentou. Atletas juvenis do circuito paraense abriram a noite de tênis no Desafio dos Campeões da Set Point Belém. (Cristino Martins / O Liberal) Caminho competitivo e apoio Hoje, o Brasil vive um momento positivo nas quadras. Impulsionado por jovens ídolos, como João Fonseca e Bia Haddad Maia, o tênis vem ganhando popularidade e qualidade, levando atletas do estado a se destacarem em competições ao redor do mundo. “Participamos de torneios em todo o Brasil e também fora do país. Em breve, teremos competições em Belo Horizonte e depois na Colômbia, Argentina e Chile. É fundamental competir e conquistar pontos”, disse Kiko. O desenvolvimento do esporte, segundo ele, também passa pelo importante apoio de patrocinadores. “Contamos com empresas como Grupo Líder, Maior, Canopraga, Vitrine.com e Aesic. Esse apoio é muito importante, principalmente para ajudar nos custos de viagem”, ressaltou. Tênis mais acessível e em alta no país Em Belém, o tênis vem se tornando mais acessível, com a presença de projetos sociais e espaços públicos. “O tênis, que antes era considerado elitizado, hoje está mais acessível, com quadras públicas e projetos como o Reino Tênis Brasil. Já temos crianças de escolas públicas praticando o esporte”, afirmou. O bom momento local acompanha o cenário nacional, impulsionado por uma nova geração de atletas brasileiros, como João Fonseca e Bia Haddad Maia, que vêm ganhando destaque no circuito internacional. Com a combinação de experiência e juventude, o Desafio dos Campeões reforçou o crescimento do tênis em Belém e aproximou o público de um esporte que vive nova fase no Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis mais esportes jornal amazônia set point belém COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! 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