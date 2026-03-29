Talento do Pará, Maria Antônia vence torneio de tênis e mira topo do ranking nacional

Aos 11 anos, a atleta Maria Antônia Mendes vem se consolidando como um dos principais nomes do tênis de base no Pará. Atual 7ª colocada no ranking nacional sub-12, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a jovem conquistou, neste domingo (29), o título da 1ª Etapa EON, organizada pela Mk Tennis SportsON, em Belém. A final foi disputada contra a atleta Anael Lopes, de 43 anos, na categoria “Tênis Feminino – Terceira Classe”, e terminou com vitória da jovem no Super Tie-Break, após uma partida marcada por viradas e alternância de desempenho nos sets.

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Em 2026, a tenista já disputou cerca de 28 jogos, com um bom aproveitamento e uma sequência de resultados que reforçam o destaque no cenário local e nacional. A trajetória de crescimento no esporte começou em 2024, quando vieram os primeiros títulos da carreira, após um período de aprendizado iniciado em 2021, quando passou a disputar competições de forma mais frequente. Ao todo, são seis anos que ela se dedica ao esporte.

Atleta do clube Assembleia Paraense (AP), Maria Antônia conta que a relação com o tênis começou ainda na infância, dentro de casa. Segundo ela, o incentivo partiu do pai, o professor universitário Fabrício Mendes.

“Meu pai queria fazer algum esporte comigo, e, por volta dos meus quatro anos, ele decidiu me botar no tênis. Até então, era só uma brincadeira. Quando eu comecei a jogar mais torneios fora, comecei a me interessar mais e hoje em dia o tênis é a minha vida”, contou a jovem.

Maria Antônia relata que a rotina exige disciplina para conciliar os estudos com os treinos. “Eu pratico tênis e academia. A minha escola fica bem longe da minha casa e da AP. Às vezes, tenho que almoçar no carro, é uma correria, mas eu consigo treinar todos os dias”, disse.

Foco e preparação

A dedicação também se reflete na preparação para momentos decisivos, como a final disputada neste domingo. “A minha preparação foi muitos treinos, muita dedicação e eu estou bem preparada para jogar esse torneio”, afirmou antes de entrar para competir.

Atleta Maria Antônia (Igor Mota / O Liberal)

Sobre a postura em quadra, ela explica que busca manter o foco durante as partidas. “Eu me concentro bastante, procuro não ficar olhando muito ao redor da quadra, me concentro mais na quadra e não fico muito ansiosa. Eu fico bastante com vontade de ganhar”, relatou.

No início deste ano, a atleta ficou entre as dez no ranking nacional sub-12 e já projeta novos objetivos. “Eu vou fazer de tudo pra conseguir a posição de 1º”, destacou.

Fora das competições, ela também projeta o futuro no esporte. “Eu gosto muito de competir, pretendo ser tenista profissional, ou se não, que o tênis me leve para fazer uma faculdade nos Estados Unidos”, afirmou.

Entre as inspirações, Maria Antônia cita a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo. “Ela é muito carismática, e quando joga, ela joga com bastante disciplina, bastante cabeça”, disse.

Apoio familiar

O início dessa caminhada é lembrado pelo pai, Fabrício Mendes, que buscava compartilhar com a filha a experiência que teve na infância. “Eu joguei muito futebol com o meu pai e tive essa satisfação. Quando tive a Maria Antônia, pensei em ter essa mesma felicidade de praticar um esporte com ela”, contou.

Ele afirma que o interesse da filha pelo esporte cresceu com o tempo e o reconhecimento do potencial veio gradualmente. “No começo eu não acreditava muito, achava que era só um esporte livre para ela. Até que professores da Assembleia chegaram e falaram: ‘A Maria Antônia está ganhando, vamos prestar atenção’. Em 2024, ela começou a ganhar os primeiros torneios. Em 2025, com 10 anos, de 16 finais que chegou, ganhou 14, inclusive em nível nacional”, relatou.

Entre as conquistas, ele cita títulos em Londrina e no Tennis Camp, em Salvador, além de etapas disputadas em Belém.

A rotina familiar também passou por mudanças para acompanhar o desenvolvimento da atleta. “Eu e a minha esposa estamos nos dividindo para viajar com ela. A gente também mudou alguns comportamentos em casa, como, por exemplo, cuidados com a alimentação e passar a dormir cedo. Hoje, ela é muito consciente e dedicada”, afirmou.

Maria Antônia venceu no Super Tie-Break (Igor Mota / O Liberal)

Competição reuniu atletas e definiu ranking

Além da família, o ambiente de formação esportiva também acompanha de perto o crescimento da atleta. O empresário Maurício Schuster, um dos responsáveis pela organização do torneio, destaca o desempenho da jovem desde o início. “A Maria Antônia começou aqui com a gente, ainda quando éramos a escolinha do Guga em Belém. Ela treinava desde pequenininha, se apaixonou pelo tênis e hoje está despontando nacionalmente. Isso é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

Sobre a competição, Maurício explica que a 1ª Etapa EON faz parte de um circuito aberto. “É a primeira etapa do nosso campeonato, aberto a qualquer jogador, não só da nossa academia, mas de todo o Pará”, disse.

A disputa contou com cinco categorias, sendo quatro masculinas e uma feminina, reunindo 16 atletas na chave feminina até a definição das finalistas. A arbitragem foi de João Neto.

Ele também destaca o funcionamento do ranking anual do torneio. “A gente soma pontos ao longo do ano para, no final, identificar os melhores classificados e fazer a disputa entre os melhores do ranking”, explicou. A próxima etapa do circuito está prevista para o final de maio.