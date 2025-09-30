Tenista paraense é campeã em duas categorias no ATQP Fest Tênis G1 Bruna Pinheiro vence simples e duplas no torneio nacional e pode ficar entre as 20 melhores jogadores do Brasil na categoria. Iury Costa 30.09.25 16h18 Esse resultado pode colocá-la entre as 20 melhores jogadoras do Brasil. (Foto: Divulgação) A paraense Bruna Pinheiro, atleta da academia Set Point Belém, conquistou no último final de semana os títulos de simples e duplas no ATQP Fest Tênis G1, competição realizada entre os dias 23 e 27 de setembro em Recife (PE). O torneio soma pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e é um dos mais importantes do calendário para atletas de base. Bruna disputou a categoria 16 anos e superou adversárias de diferentes estados, resultado que pode colocá-la entre as 20 melhores jogadoras do Brasil na categoria. A conquista também reforça a presença do tênis paraense em competições de expressão nacional. O técnico Kiko Caetano avaliou o desempenho da atleta e destacou a evolução da equipe na temporada. “Foi uma excelente competição para a nossa equipe e, principalmente, para a Bruna, que conseguiu confirmar todo o potencial que temos visto no dia a dia dos treinos”, afirmou. VEJA MAIS Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025 Gigante Kite finalizou a disputa do Ajuruteua Kitefest em primeiro lugar e se garantiu no torneio nacional A atleta celebrou os resultados após a final em Recife. “Estou muito feliz por ter conseguido esses dois títulos em um torneio tão importante. Foi uma experiência desafiadora, mas me senti preparada e confiante. Quero agradecer ao meu técnico Kiko Caetano, à minha equipe da Set Point e à minha família, que sempre acreditam em mim. Essa conquista é mais um passo no meu sonho de chegar cada vez mais longe no tênis”, disse Bruna. (Foto: Divulgação) Além de Bruna, outros seis atletas da Set Point Belém também participaram da competição. Alguns alcançaram as fases de quartas de final e semifinal, resultados que reforçam o trabalho desenvolvido pela academia. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis atqp fest tênis g1 mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES CAMPEÃ Tenista paraense é campeã em duas categorias no ATQP Fest Tênis G1 Bruna Pinheiro vence simples e duplas no torneio nacional e pode ficar entre as 20 melhores jogadores do Brasil na categoria. 30.09.25 16h18 Futebol Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube 30.09.25 16h07 MMA Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer' Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida 30.09.25 12h25 Mais esportes Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025 Gigante Kite finalizou a disputa do Ajuruteua Kitefest em primeiro lugar e se garantiu no torneio nacional 30.09.25 9h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50