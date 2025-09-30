Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025

O paraense Gigante Kite finalizou o Ajuruteua Kitefest, em Bragança, no nordeste do Pará, em primeiro lugar e conquistou uma vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025. A prova foi disputada no último final de semana e o atleta, que é natural de Outeiro, foi o grande vencedor.

"Conquistei a vaga para competir no Campeonato Sertões Kite. Mais do que uma conquista, é a prova de que dedicação, foco e fé sempre trazem resultados. Agora é transformar essa oportunidade em força, e essa força em voo. O Sertões vai me ver voar alto!", declarou o atleta por meio de uma publicação nas redes sociais.

A praia de Ajuruteua é propícia para a prática do kitesurf e contou com ventos fortes e o mar em boas condições para os atletas competirem. Cerca de 16 atletas participaram da categoria TT Race, divisão profissional do Estado.

Agora, com a vaga garantida, o paraense volta suas atenções para o torneio, com a expectativa de conseguir fazer uma boa competição. Ainda nas redes sociais, Gigante afirmou que não quer apenas competir, mas também garantir um bom resultado.

"Vou dar meu melhor, não vou apenas para competir, mas para honrar essa chance única. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível", destacou o atleta.

O Sertões Kitesurf é uma das competições mais importantes da modalidade no cenário regional. Neste ano, o desafio vai ocorrer entre os dias 22 e 25 de outubro, no litoral do Ceará. Fortaleza, Fortim, Amontada e Cruz estão no roteiro do torneio.

O que é o kitesurf

O kitesurf, também conhecido como kiteboarding, é uma modalidade esportiva que mistura o surf com o ar. O esporte utiliza a pipa (chamada de kite) e uma prancha, que pode ter alças para os pés. Assim, os atletas utilizam o vento e as pequenas ondas do mar para realizar manobras.