Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fonseca exalta melhora mas lamenta 'pequenos detalhes' após queda em Monte Carlo: 'Aprendizado'

Fonseca comentou ainda que o fato de ter encarado os principais rivais

Estadão Conteúdo

Satisfeito, mas também com um senso crítico apurado de que precisa melhorar ainda mais para conseguir chegar na mais alta prateleira dos grandes tenistas. Esse foi o sentimento de João Fonseca sobre a experiência de ter enfrentado os três melhores nomes ranqueados na lista da ATP: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev em torneios do circuito profissional nesta temporada.

"É o que eu digo. Estou buscando consistência e competindo frente a frente com eles. Mas, enfim, os pequenos detalhes importam neste momento. Estou feliz com a forma que competi, mas não como lidei com os momentos importantes", afirmou o brasileiro em entrevista à ESPN.

Fonseca comentou ainda que o fato de ter encarado os principais rivais também foi visto como um fator positivo em sua curta trajetória. Para ele, esses confrontos têm um peso mais do que especial.

"Acho que foi um incrível aprendizado ter competido com esses caras e eu acho que da próxima vez eu vou tentar evoluir nessas coisas em que eu falhei", comentou o jovem tenista carioca que esteve muito perto de garantir uma vaga nas semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo.

Nesta trinca de confrontos com os melhores do ranking, o primeiro desafio aconteceu em março, quando ele desafiou o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, no Miami Open, e acabou sendo eliminado na segunda rodada pelo placar de 2 sets a 0.

Já o encontro contra Jannik Sinner, segundo colocado na lista da ATP, ocorreu em partida válida pelas oitavas de final de Indian Wells. O italiano levou a melhor ao vencer a disputa também por 2 sets a 0, mas rasgou elogios ao competidor brasileiro após o duelo.

Por fim, o duelo mais recente com os três melhores aconteceu nesta sexta-feira, em Monte Carlo. Diante de Zverev, ele reagiu à derrota na primeira parcial, empatou o confronto, mas acabou cedendo a vitória e foi superado por 2 sets a 1.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Masters de Monte Carlo

João Fonseca

vestiário
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita'

Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte

10.04.26 10h45

FUTEBOL

Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais

Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado

10.04.26 9h58

futebol

Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século

Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte

10.04.26 9h16

Futebol

Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo'

Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé

09.04.26 23h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte

Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0

09.04.26 22h39

futebol

Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século

Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte

10.04.26 9h16

FUTEBOL

Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais

Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado

10.04.26 9h58

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.04.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda