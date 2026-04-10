Fonseca exalta melhora mas lamenta 'pequenos detalhes' após queda em Monte Carlo: 'Aprendizado' Fonseca comentou ainda que o fato de ter encarado os principais rivais Estadão Conteúdo 10.04.26 12h41 Satisfeito, mas também com um senso crítico apurado de que precisa melhorar ainda mais para conseguir chegar na mais alta prateleira dos grandes tenistas. Esse foi o sentimento de João Fonseca sobre a experiência de ter enfrentado os três melhores nomes ranqueados na lista da ATP: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev em torneios do circuito profissional nesta temporada. "É o que eu digo. Estou buscando consistência e competindo frente a frente com eles. Mas, enfim, os pequenos detalhes importam neste momento. Estou feliz com a forma que competi, mas não como lidei com os momentos importantes", afirmou o brasileiro em entrevista à ESPN. Fonseca comentou ainda que o fato de ter encarado os principais rivais também foi visto como um fator positivo em sua curta trajetória. Para ele, esses confrontos têm um peso mais do que especial. "Acho que foi um incrível aprendizado ter competido com esses caras e eu acho que da próxima vez eu vou tentar evoluir nessas coisas em que eu falhei", comentou o jovem tenista carioca que esteve muito perto de garantir uma vaga nas semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta trinca de confrontos com os melhores do ranking, o primeiro desafio aconteceu em março, quando ele desafiou o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, no Miami Open, e acabou sendo eliminado na segunda rodada pelo placar de 2 sets a 0. Já o encontro contra Jannik Sinner, segundo colocado na lista da ATP, ocorreu em partida válida pelas oitavas de final de Indian Wells. O italiano levou a melhor ao vencer a disputa também por 2 sets a 0, mas rasgou elogios ao competidor brasileiro após o duelo. Por fim, o duelo mais recente com os três melhores aconteceu nesta sexta-feira, em Monte Carlo. Diante de Zverev, ele reagiu à derrota na primeira parcial, empatou o confronto, mas acabou cedendo a vitória e foi superado por 2 sets a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Monte Carlo João Fonseca vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00