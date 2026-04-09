Alcaraz e Sinner têm trabalho, mas avançam em Monte Carlo após vitórias em três sets Nesta sexta-feira, o atual campeão também terá uma pedreira pela frente: o casaque Alexander Bublik Estadão Conteúdo 09.04.26 14h32 Carlos Alcaraz (Instagram @rolexmontecarlomasters) Carlos Alcaraz e Jannik Sinner mantiveram a rotina de vitórias no circuito mundial de tênis. Nesta quinta-feira, para se garantirem nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, porém, tiveram trabalho e necessitaram de três sets para avançarem. Disputando jogo a jogo a liderança do ranking com o espanhol, Sinner foi o primeiro a entrar em quadra e começou seu jogo diante do checo Tomas Machac passando a impressão de triunfo tranquilo ao fechar o primeiro set por 6 a 1 em somente 27 minutos. Ocorre que o 53º do mundo resolveu reagir e chegou a abrir 5 a 2 no segundo set, com duas quebras. O peso de fechar, contudo, pesou e o italiano virou para 6 a 5 e a definição acabou no tie-break após Machac confirmar o serviço - fechou em 7 a 3 no segundo match point. Sinner não perdeu a concentração e logo abriu 3 a 1 com uma quebra na parcial decisiva. Com 5 a 3, pressionou o saque do checo e abriu logo 0 a 40. Fechou no primeiro match point para se colocar no caminho de Félix Auger-Aliassime nesta sexta. O canadense, sexto favorito em Monte Carlo, contou com abandono do norueguês Casper Ruud com 2 a 2 no segundo set após fechar por 7 a 5 a parcial inicial. O italiano deixou a Court Rainier III e foi a vez de Alcaraz entrar na mesma quadra para defender seu favoritismo diante do argentino Tomás Etcheverry. E, assim como Sinner, o espanhol iniciou de maneira arrasadora e fez logo um 6 a 1. Defendendo os 1000 pontos do título do ano passado, o líder do ranking voltou disperso no segundo set e logo perdeu o serviço por duas vezes, ficando com 4 a 1 de desvantagem. Ainda devolveu uma quebra, mas não impediu o empate por 6 a 4. Nada de deixar o argentino empolgar, contudo. Com início arrasador na parcial decisiva, Alcaraz logo abriu 3 a 0. No seu terceiro match point, vibrou muito quando quebrou o serviço de Etcheverry pela segunda vez para avançar com 6 a 3. Nesta sexta-feira, o atual campeão também terá uma pedreira pela frente: o casaque Alexander Bublik, oitavo favorito, que passou sem problemas pelo checo Jiri Lehecka, vice campeão do Masters 1000 de Miami, no domingo, com parciais de 6/2 e 7/5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Monte Carlo Jannik Sinner Carlos Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41