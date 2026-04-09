Alcaraz e Sinner têm trabalho, mas avançam em Monte Carlo após vitórias em três sets

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner mantiveram a rotina de vitórias no circuito mundial de tênis. Nesta quinta-feira, para se garantirem nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, porém, tiveram trabalho e necessitaram de três sets para avançarem.

Disputando jogo a jogo a liderança do ranking com o espanhol, Sinner foi o primeiro a entrar em quadra e começou seu jogo diante do checo Tomas Machac passando a impressão de triunfo tranquilo ao fechar o primeiro set por 6 a 1 em somente 27 minutos.

Ocorre que o 53º do mundo resolveu reagir e chegou a abrir 5 a 2 no segundo set, com duas quebras. O peso de fechar, contudo, pesou e o italiano virou para 6 a 5 e a definição acabou no tie-break após Machac confirmar o serviço - fechou em 7 a 3 no segundo match point.

Sinner não perdeu a concentração e logo abriu 3 a 1 com uma quebra na parcial decisiva. Com 5 a 3, pressionou o saque do checo e abriu logo 0 a 40. Fechou no primeiro match point para se colocar no caminho de Félix Auger-Aliassime nesta sexta. O canadense, sexto favorito em Monte Carlo, contou com abandono do norueguês Casper Ruud com 2 a 2 no segundo set após fechar por 7 a 5 a parcial inicial.

O italiano deixou a Court Rainier III e foi a vez de Alcaraz entrar na mesma quadra para defender seu favoritismo diante do argentino Tomás Etcheverry. E, assim como Sinner, o espanhol iniciou de maneira arrasadora e fez logo um 6 a 1.

Defendendo os 1000 pontos do título do ano passado, o líder do ranking voltou disperso no segundo set e logo perdeu o serviço por duas vezes, ficando com 4 a 1 de desvantagem. Ainda devolveu uma quebra, mas não impediu o empate por 6 a 4.

Nada de deixar o argentino empolgar, contudo. Com início arrasador na parcial decisiva, Alcaraz logo abriu 3 a 0. No seu terceiro match point, vibrou muito quando quebrou o serviço de Etcheverry pela segunda vez para avançar com 6 a 3.

Nesta sexta-feira, o atual campeão também terá uma pedreira pela frente: o casaque Alexander Bublik, oitavo favorito, que passou sem problemas pelo checo Jiri Lehecka, vice campeão do Masters 1000 de Miami, no domingo, com parciais de 6/2 e 7/5.