Com emoção, Fluminense vence o LDU e conquista título da Recopa

O Fluminense venceu por 2 a 0 o LDU e conquistou a Recopa Sul-Americana no Maracanã. Em um jogo pegado, o herói da noite foi Arias, que marcou os dois gols do Tricolor e garantiu a taça para os cariocas. Com isso, o Flu conseguiu o primeiro título da competição e deixou para o revés da Libertadores de 2008, que marcou o clube.

O jogo foi pegado entre as duas equipes, com um primeiro tempo da partida amarrado. O LDU chegava com a vantagem de ter vencido por 1 0 em casa e queria segurar o resultado. No entanto, o Fluminense precisava de um resultado com pelo menos dois gols de diferença. Assim, a equipe de Fernando Diniz foi mais para cima, com a posse de bola mais controlada e pressionando no ataque.

Para a segunda etapa, o treinando tricolor fez mudanças importantes para o time, com as entradas de John Kennedy, Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo.

Com as mexidas, o ataque do Flu passou a ser mais perigoso e exigir mais da defesa do LDU. O primeiro gol veio aos 30 minutos, com um passe de Douglas Costa para Samuel, que lançou para Arias, que fez de cabeça.

O Fluminense vivia o melhor momento no jogo quando John Kennedy foi expulso após acertar um pisão no adversário. Mesmo com o desfalque em campo, o Flu seguiu pressionando. E aos 41 minutos, Renato Augusto sofreu pênalti e Arias fez 2 a 0. No final, o árbitro ainda deu seis minutos de acréscimo e, controlando a tensão, o Tricolor garantiu a primeira taça da Recopa.