Cagliari x Napoli: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje(21/02) pelo Campeonato Italiano

As equipes Cagliari e Napoli disputam nesta segunda-feira (21/02), partida válida pelo Campeonato Italiano 2022. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio Unipol Domus, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Cagliari x Napoli?

A partida Cagliari e Napoli pode ser assistida pelo streaming Star+ e no canal ESPN 4.

Como Cagliari x Napoli chegam para o jogo?

O Cagliari abre o Z-3, com 21 pontos, contabilizando quatro vitórias, nove empates e doze derrotas. Já o Napoli, com uma vitória hoje, pode alcançar o líder da competição. Está em terceiro lugar com 53 pontos.

FICHA TÉCNICA

Cagliari x Napoli

Campeonato Italiano

Local: Estádio Unipol Domus, Itália

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2022, 15h

Árbitro: Simone Sozza

VAR: Paolo Valeri

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cagliari: Cragno; Ceppitelli, Goldaniga, Obert; Bellanova, Grassi, Baselli, Marin, Dalbert; Pedro, Pavoletti. TÉCNICO: Walter Mazzarri

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Demme, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. TÉCNICO: Luciano Spalletti

