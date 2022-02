Tapajós x Amazônia Independente: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (21/02) pelo Paraense

As equipes Tapajós e Amazônia Independente disputam nesta segunda-feira (21/02), partida válida pelo Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio do Souza, em Belém. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Tapajós x Amazônia Independente?

A partida Tapajós e Amazônia Independente pode ser assistida pelo streaming Eleven Sports

Como Tapajós x Amazônia Independente chegam para o jogo?

Pelo grupo B, o time do Tapajós aparece em quarto e último lugar com apenas 5 pontos. O time venceu uma partida, empatou duas e perdeu três outras no Campeonato. O Independente, no grupo A, aparece na mesma posição, mas com 4 pontos, somando uma vitória, um empate e quatro derrotas no torneio.

FICHA TÉCNICA

Tapajós x Amazônia Independente

Campeonato Paraense

Local: Estádio do Souza, em Belém.

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2022, 09h30

Árbitro: Nadilson Souza dos Santos

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Thânia Lopes da Silva

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tapajós: Matheus; Amaral, Douglas, Junior, Felipe Macena; Jackson, Léo Santana, Otávio, Baloteli; Tharcio e Debu. TÉCNICO: Misomar Junior

Amazônia Independente: Thassyo; Andrey, Paulo Pontes, Robinho, Juninho; Bruno, Masara; Dudu, Palhoça, Rosivan, PH. TÉCNICO: Matheus Lima

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)