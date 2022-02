Celta x Levante: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/02) pelo Campeonato Espanhol

As equipes Celta e Levante disputam nesta segunda-feira (21/02), partida válida pelo Campeonato Espanhol 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Celta x Levante?

A partida Celta x Levante pode ser assistida pelo streaming Star+ e no canal ESPN 2.

Como Celta x Levante chegam para o jogo?

O time do Celta é o 10° colocado na tabela, com 31 pontos e está a dois jogos sem perder. Já a equipe do Levante, é a lanterna da competição com apenas 14 pontos. O time venceu apenas duas vezes na La Liga.

FICHA TÉCNICA

Celta x Levante

Campeonato Espanhol

Local: Estádio de Balaídos, Espanha.

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Celta: Dituro; Araújo, Galán, Aidoo, Mallo; Cervi, Beltrán, Méndez, Suárez; Mina, Iago Aspas. TÉCNICO: Eduardo Coudet

Levante: Cardenas; Pier, Duarte, Cáceres; Pepelu, Miramón, Melero, Son; Martí, Bardhi, Jorge De Frutos. TÉCNICO: Alessio Lisci

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)