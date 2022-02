Itupiranga x Paragominas: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (21/02) pelo Campeonato Paraense

As equipes Itupiranga e Paragominas disputam nesta segunda-feira (21/02), partida válida pelo Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Itupiranga x Paragominas?

A partida Itupiranga x Paragominas pode ser assistida pelo streaming Eleven Sports

Como Itupiranga x Paragominas chegam para o jogo?

O time do Itupiranga aparece em 3ª lugar no grupo B com 6 pontos. O elenco venceu duas partidas e perdeu as outras quatro. Enquanto isso, o Paragominas aparece em terceiro lugar pelo grupo A com 5 pontos, tendo uma vitória, dois empates e três derrotas na competição.

FICHA TÉCNICA

Itupiranga x Paragominas

Campeonato Paraense

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2022, 20h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itupiranga: Evandro Gigante; Ivanilso, Moisés, Carlinhos Rocha, José Igor; Bruno Nascimento, Vinicius, Mendonça; Rodrigo, João Vitor, Cearazinho. TÉCNICO: Charles Guerreiro

Paragominas: Dida; Victão, Talysson, Wallace, Janilson, Jonatas; Paulo, Ted Love, Felipinho; Jefinho, Maranhão. TÉCNICO: Samuel Candido

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)