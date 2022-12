Brasil x Camarões: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/12) pela Copa do Mundo 2022

Brasil e Camarões disputam nesta sexta-feira (02/12) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo G na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Brasil x Camarões?

A partida Brasil x Camarões pode ser assistida ao vivo pelos canais fechados, SporTV e SporTV 2, canal aberto da TV Globo, streaming da GloboPlay e canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube.

VEJA MAIS

Como Brasil x Camarões chegam para o jogo?

Líder do Grupo G com 6 pontos, a Seleção Brasileira chega na última rodada da Fase de Grupos já classificada para as Oitavas de Final. Com um time todo reserva, o Brasil soma duas vitórias na competição.

Já o Camarões, soma uma derrota por 1 a 0 para a Suíça e um empate de 3 a 3 para a Sérvia. Com isso, ocupa a terceira posição do Grupo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Brasil x Camarões

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Lusail, em Doha, no Catar

Data/Horário: 02 de dezembro de 2022, 16h

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Assistentes: Kyle Atkins e Corey Parker (ambos do Estados Unidos)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Alejandro Hernández (Espanha)

Auxiliar do VAR: Juan Martínez (Espanha)

Impedimento do VAR: Pau Cebrián (Espanha)

Assistente VAR: Ricardo de Burgos (Espanha)

VEJA MAIS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli. TÉCNICO: Tite

Camarões: ​Epassy; Collins Fai, Castelletto, N'Koulou e Nouhou Tolo; Anguissa, Hongla e Kunde; Mbeumo, Aboubakar (Toko Ekambi) e Choupo-Moting. TÉCNICO: Rigobert Song

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)