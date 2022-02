Bologna x Spezia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/02) pelo Campeonato Italiano

As equipes Bologna e Spezia disputam nesta segunda-feira (21/02), partida válida pelo Campeonato Italiano 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Bologna x Spezia?

A partida Bologna e Spezia pode ser assistida pelo streaming Star+ e no canal ESPN 4.

Como Bologna e Speziachegam para o jogo?

O time do Bologna está em 13ª lugar com 28 pontos e está a mais de cinco rodadas sem vencer no Campeonato Italiano. Tem oito vitórias, quatro empates e doze derrotas. Já o Spezia, não está muito diferente. Somando 26 pontos, está em 15ª lugar com sete jogos vencidos, cinco empates e treze derrotas.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Spezia

Campeonato Italiano

Local: Estádio Renato Dall’Ara, Itália

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bologna: Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. TÉCNICO: Mihajlovic

Spezia: Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj TÉCNICO: Motta

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)