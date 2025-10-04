Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Arsenal x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Premier League

Arsenal e West Ham se enfrentam pela 7ª rodada da Premier League; confira escalações e transmissão ao vivo

Hannah Franco
fonte

Arsenal x West Ham (X/ @SpursOfficial)

Arsenal x West Ham duelam neste sábado (04/10), pela 7ª rodada da Premier League 2025-26. O jogo será às 11h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Arsenal x West Ham ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal, vice-líder da competição com 13 pontos, vem de vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, fora de casa, e triunfo por 2 a 0 contra o Olympiacos, pela Champions League. O time precisa vencer para se aproximar do líder Liverpool, que soma 15 pontos.

O West Ham, penúltimo colocado com 4 pontos, tenta escapar da zona de rebaixamento. O time empatou em 1 a 1 com o Everton na última rodada.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono'

image Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas
Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

Arsenal x West Ham: prováveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Odegaard; Trossard, Gyokeres e Gabriel Martinelli.

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo):
Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen e Paquetá; Mateus Fernandes, Summerville e Fullkrug.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x West Ham
Premier League – 7ª rodada
Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra
Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 11h (horário de Brasília)
Onde assistir: ESPN e Disney+

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Premier League

West Ham

Arsenal

jogos de hoje
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento

03.10.25 19h53

SÉRIE B

Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B

Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém.

03.10.25 17h11

SÉRIE B

Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

03.10.25 16h06

Futebol

Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

03.10.25 15h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

04.10.25 7h00

'LINDÃO!'

VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes

Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu

03.10.25 21h13

INUSITADO

Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja

O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo

04.10.25 10h34

LIGA ALEMÃ

Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão; veja onde assistir ao vivo e acompanhe a partida

04.10.25 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda