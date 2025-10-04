Arsenal x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Premier League Arsenal e West Ham se enfrentam pela 7ª rodada da Premier League; confira escalações e transmissão ao vivo Hannah Franco 04.10.25 10h00 Arsenal x West Ham (X/ @SpursOfficial) Arsenal x West Ham duelam neste sábado (04/10), pela 7ª rodada da Premier League 2025-26. O jogo será às 11h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x West Ham ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal, vice-líder da competição com 13 pontos, vem de vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, fora de casa, e triunfo por 2 a 0 contra o Olympiacos, pela Champions League. O time precisa vencer para se aproximar do líder Liverpool, que soma 15 pontos. O West Ham, penúltimo colocado com 4 pontos, tenta escapar da zona de rebaixamento. O time empatou em 1 a 1 com o Everton na última rodada. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono' Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará Arsenal x West Ham: prováveis escalações Arsenal (Técnico: Mikel Arteta): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Odegaard; Trossard, Gyokeres e Gabriel Martinelli. West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen e Paquetá; Mateus Fernandes, Summerville e Fullkrug. FICHA TÉCNICA Arsenal x West Ham Premier League – 7ª rodada Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 11h (horário de Brasília) Onde assistir: ESPN e Disney+ Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League West Ham Arsenal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 LIGA ALEMÃ Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Bundesliga Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão; veja onde assistir ao vivo e acompanhe a partida 04.10.25 9h30