Arsenal x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Premier League

Arsenal x West Ham duelam neste sábado (04/10), pela 7ª rodada da Premier League 2025-26. O jogo será às 11h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x West Ham ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal, vice-líder da competição com 13 pontos, vem de vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, fora de casa, e triunfo por 2 a 0 contra o Olympiacos, pela Champions League. O time precisa vencer para se aproximar do líder Liverpool, que soma 15 pontos.

O West Ham, penúltimo colocado com 4 pontos, tenta escapar da zona de rebaixamento. O time empatou em 1 a 1 com o Everton na última rodada.

Arsenal x West Ham: prováveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Odegaard; Trossard, Gyokeres e Gabriel Martinelli.

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo):

Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen e Paquetá; Mateus Fernandes, Summerville e Fullkrug.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x West Ham

Premier League – 7ª rodada

Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 11h (horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Disney+