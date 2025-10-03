Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono' Estadão Conteúdo 03.10.25 22h12 A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) divulgou nesta sexta-feira uma extensa nota à imprensa em que se posiciona frontalmente contrária à postura do Flamengo, dando sequência a guerra de narrativas que começou com a decisão de o clube rubro-negro de à Justiça para impedir o pagamento de R$ 77 milhões da Globo aos clubes que compõem a Libra. A Libra rebateu posicionamento do Flamengo emitido nesta semana e acusa a diretoria do clube carioca de divulgar à imprensa "informações selecionadas e distorcidas". Entre os esclarecimentos, o grupo afirma que o Flamengo não deseja diálogo, defende que o Estatuto da Libra não é omisso sobre os critérios de distribuição de receitas de audiência e alega que o clube comandado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, desrespeita a decisão dos demais clubes que integram o bloco. "Quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo, com medida liminar sem urgência, obstruindo o fluxo de caixa dos demais clubes da Libra, com o objetivo de pressioná-los economicamente, e sem que estes sequer tenham sido ouvidos no processo. Ato que contradiz o espírito associativo e é o exato oposto do diálogo. A LiBRA representa a vontade coletiva de seus membros em construir uma futura liga robusta e sustentável para o futebol brasileiro na busca por soluções que beneficiem a todos e não só ao Flamengo", diz trecho do comunicado. "O Flamengo demonstra que há outros objetivos em seus movimentos. Questionar os fatos e distorcê-los para conseguir apoio midiático com base na desinformação é querer viver uma realidade paralela, de imposição econômica, sem qualquer fundamento coletivo. Uma visão antiquada e solitária", completa. Em março de 2024, os clubes da Libra assinaram um acordo de quatro anos (2025 a 2029) com a Globo referente à venda de direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão dos quais os times do bloco são mandantes. O negócio foi fechado em R$ 6 bilhões, além de 40% da receita líquida obtida com o pay-per-view (Première). O Flamengo, porém, discorda da maneira como a Libra distribui a verba. O contrato do bloco com a Globo prevê a divisão dos valores do Brasileiro em 40% iguais para todos os membros na primeira divisão, 30% de acordo com as posições na tabela e 30% conforme a audiência. A Libra é formada por: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libra Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Uruguai x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje pelas eliminatórias da Copa Uruguai e Argentina jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 21.03.25 19h30 MMA Após marketing com Terry Crews, Anderson Silva revela verdadeiro adversário para despedida Brasileiro fará o último combate no Brasil no dia 15 de junho, em São Paulo 20.05.24 11h13 Futebol Remo segue à frente do Paysandu e é o clube mais valioso da região Norte, aponta estudo Segundo levantamento da Sports Value, a dupla Re-Pa ocupa, respectivamente, as 31ª e 32ª posições no ranking de equipes mais valiosas do Brasil. 25.01.24 17h09