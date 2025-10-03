Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono'

A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) divulgou nesta sexta-feira uma extensa nota à imprensa em que se posiciona frontalmente contrária à postura do Flamengo, dando sequência a guerra de narrativas que começou com a decisão de o clube rubro-negro de à Justiça para impedir o pagamento de R$ 77 milhões da Globo aos clubes que compõem a Libra.

A Libra rebateu posicionamento do Flamengo emitido nesta semana e acusa a diretoria do clube carioca de divulgar à imprensa "informações selecionadas e distorcidas".

Entre os esclarecimentos, o grupo afirma que o Flamengo não deseja diálogo, defende que o Estatuto da Libra não é omisso sobre os critérios de distribuição de receitas de audiência e alega que o clube comandado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, desrespeita a decisão dos demais clubes que integram o bloco.

"Quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo, com medida liminar sem urgência, obstruindo o fluxo de caixa dos demais clubes da Libra, com o objetivo de pressioná-los economicamente, e sem que estes sequer tenham sido ouvidos no processo. Ato que contradiz o espírito associativo e é o exato oposto do diálogo. A LiBRA representa a vontade coletiva de seus membros em construir uma futura liga robusta e sustentável para o futebol brasileiro na busca por soluções que beneficiem a todos e não só ao Flamengo", diz trecho do comunicado.

"O Flamengo demonstra que há outros objetivos em seus movimentos. Questionar os fatos e distorcê-los para conseguir apoio midiático com base na desinformação é querer viver uma realidade paralela, de imposição econômica, sem qualquer fundamento coletivo. Uma visão antiquada e solitária", completa.

Em março de 2024, os clubes da Libra assinaram um acordo de quatro anos (2025 a 2029) com a Globo referente à venda de direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão dos quais os times do bloco são mandantes. O negócio foi fechado em R$ 6 bilhões, além de 40% da receita líquida obtida com o pay-per-view (Première).

O Flamengo, porém, discorda da maneira como a Libra distribui a verba. O contrato do bloco com a Globo prevê a divisão dos valores do Brasileiro em 40% iguais para todos os membros na primeira divisão, 30% de acordo com as posições na tabela e 30% conforme a audiência.

A Libra é formada por: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa.