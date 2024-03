Após golear a Argentina, Seleção Brasileira encara o México na semifinal da Copa Ouro Feminina

A Seleção Brasileira venceu com uma goleada a Argentina na madrugada do último domingo (3). O Brasil fez 5 a 1 contra as argentinas e avançou para as semifinais da Copa Ouro Feminina. Os gols da vitória brasileira foram marcados por Yaya, Yasmim, Bia Zaneratto (2) e Gabi Nunes.

Com isso, na semifinal, o Brasil vai encarar a seleção do México, que venceu o Paraguai por 3 a 2 neste domingo (3). Para a disputa, a Seleção Brasileira chega embalada. Ao lado do Canadá, a equipe tem a melhor campanha da competição, com as norte-americanas levando vantagem pelo saldo de gols.

Na fase de grupos, o Brasil avançou sem perder, com 100% de aproveitamento. Inicialmente, os placares haviam sido mais secos, 1 a 0 contra Porto Rico e Colômbia. Já diante do Panamá, a Seleção marcou a primeira goleada: 5 a 0. Agora, no mata-mata, a super vitória em cima da Argentina deixa o time confiante para encarar o México.

Essa é a primeira competição oficial do treinador Arthur Elias, que substituiu Pia Sundhage, demitida após o fracasso na Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos.

Além disso, a disputa serve como preparação para os Jogos de Paris, em que a Seleção feminina vai em busca do primeiro ouro olímpico. O jogo entre Brasil e México está marcado para esta quarta-feira (6), em San Diego, nos Estados Unidos, às 21h.