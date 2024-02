Quando custa ir às Olimpíadas de Paris? Agências estimam gastos de pelo menos R$ 20 mil

Ainda faltam pouco mais de 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos, mas já existem paraenses se mobilizando para ir à França torcer pelo Brasil no maior evento esportivo do mundo. A reportagem entrou em contato com agências de turismo para saber como andam as buscas por pacotes de viagem no estado e ouviu quase a mesma resposta: a procura é tímida, mas tende a crescer nos próximos meses.

"Para esse evento específico, estamos trabalhando apenas com roteiros individuais, montados conforme os pedidos dos clientes. Além dos valores de passagem, hospedagem e ingressos, recomendamos que nossos clientes se programem desde já para custos adicionais, como alimentação, transporte no destino, compras e um seguro viagem", explicou Walter Luiz Domingos Junior, franqueado de uma agência de turismo em Belém.

A ausência de "pacotes coletivos" - produtos já prontos e comercializados para várias pessoas - parece ser uma prática comum das agências de turismo para os Jogos Olímpicos. De acordo com Aline Monteiro, gerente de marketing de outra agência, isso tem sido adotado como um método de segurança.

"A gente não disponibiliza pacotes porque o índice de fraudes é grande, sobretudo de ingressos falsos. Por exemplo, quando vêm esses shows internacionais pro Brasil nós não comercializamos produtos de terceiros, principalmente quando envolvem ingresso. Se o cliente quiser, pontualmente, comprar uma passagem, ou fazer a reserva de um carro, ou de hotel, a gente faz. Mas a gente não cria pacotes pra grandes eventos, até porque a gente já teve experiências negativas", disse.

Custos

Segundo Walter Júnior, o custo estimado para uma pessoa curtir os Jogos de Paris ao vivo está na casa dos R$ 20 mil. No entanto, essa projeção inclui apenas custos de passagem e hospedagem, não levando em consideração gastos com alimentação, transporte e ingressos para jogos.

"Esse valor pode variar bastante conforme as tarifas de voos e hotéis escolhidos. Recomendamos também que quem for para a França realize a conferência da documentação antes do embarque, chegue com pelo menos 3h de antecedência ao aeroporto no dia do embarque e realize o seguro viagem, que é obrigatório", alertou.

Ingressos

De acordo com site do Comitê Olímpico Internacional (COI) que comercializa ingressos para os Jogos, as entradas para partidas comuns - que não valem medalha - custam entre 24 e 50 euros. As decisões podem custar entre 100 e 200 euros.

Além disso, há a possibilidade de aquisição de bilhetes para as cerimônias de abertura e encerramento, que vão ocorrer no Rio Sena e do Stade France, respectivamente. Para assistir o início dos Jogos ao vivo, o torcedor deverá desembolsar uma bagatela de 2,4 mil euros. Já no encerramento, a entrada é mais "barata", custando 1,1 mil euros.

Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho e seguem até o dia 11 de agosto. O Brasil já conta com 160 vagas para as Olimpíadas, segundo o COB, e pretende aumentar o número até a competição. A projeção da entidade é que país mantenha a classificação das últimas edições no quadro de medalhas.